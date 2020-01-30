2020-01-30T12:29:38+03:00
Общество

Более 700 нарушений при очистке крыш от снега выявлено в Кузбассе

Виновные получили предостережения и штрафы
Ирина АВТУШКО
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Более 700 нарушений при очистке крыш от снега выявлено в КузбассеБолее 700 нарушений при очистке крыш от снега выявлено в КузбассеФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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С начала обильных снегопадов в области Государственная жилищная инспекция выявила в Кузбассе более 700 нарушений в очистке от снега крыш многоквартирных домов. Виновные привлечены к ответственности.

Неблагоприятная погода стала причиной усиленной работы по обследованию дворов и кровель многоэтажек на предмет заснеженности. По поступающим от жителей жалобам инспекторы ГЖИ проводят внеплановые проверки, в ходе которых с начала зимы выявлено более 700 нарушений в части несвоевременной очистки крыш многоквартирных жилых домов. На их устранение выдано 658 предписаний и предостережений, в отношении виновных возбуждено 77 административных дел.

-В соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, управляющие и обслуживающие организации обязаны по мере необходимости производить удаление наледи, сосулек и снежных навесов. При этом на скатных крышах не допускается накопление снега слоем более 30 сантиметров. Нарушение данных лицензионных требований является основанием для привлечения к административной ответственности в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, - отметила начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко.

Напомним, что на прошлой неделе в Осинниках от упавшего с крыши снега пострадала годовалая девочка. Малышку госпитализировали в новокузнецкую больницу с черепно-мозговой травмой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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