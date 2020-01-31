Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть
Секрет вечной молодости
Идем на спектакль.
Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на спектакль «Портрет Дориана Грея».
«Портрет Дориана Грея» - это знаменитый, единственный опубликованный роман английского писателя Оскара Уайльда, вызвавший немалый общественный резонанс и даже скандал сразу после публикации. Сейчас это произведение пользуется огромной популярностью у читателей всего мира.
Живой человек преодолевает поток времени, отказываясь стареть, а произведение искусства начинает жить во времени телесной жизнью. Вопреки реальности главный герой создает новый мир красоты, которая выше морали, именно поэтому он и живет по принципу «все дозволено». Ради своих оригинальных впечатлений герой готов на все.
В чем секрет Дориана Грея? Вечная молодость - чудо или проклятье? Что может стать с человеком, который остается безнаказанным?
История успеха и падения, человеческой красоты и морального уродства. Жизнь человека без ограничений и обязательств оставляет за собой искалеченные судьбы, разбитые сердца, обрекая людей на гибель. До чего он дойдет?
Ответы на эти вопросы вы найдете в парадоксальном, завораживающем спектакле по неподвластному времени роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».
Театр для детей и молодежи
ул. Арочная, 37
2 февраля, начало в 17.00
Цена билетов: 400 рублей
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На выставке "Мир кубиков" посетители могут увидеть собранные из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Волшебный мир кубиков
Ведем ребенка на выставку и веселимся сами.
В Кемерове открылась интерактивная выставка для всей семьи «Мир кубиков». Здесь посетители могут увидеть собранные из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр. На выставке представлено 90 экспонатов, 20 картин, работает 11 интерактивов и восемь игровых зон. Также для детей организованы увлекательные мастер-классы, на которых можно научиться создавать трехмерные шедевры из пластмассовых нитей. Это не так просто, как кажется! Но даже если что-то не получится с первого раза, всегда можно попробовать еще раз нарисовать в воздухе любимый конструктор или героя из него.
Хотите узнать историю создания самого популярного в мире конструктора, интересные факты о нем и собрать свой неповторимый шедевр из разных деталей? Тогда приходите в «Мир кубиков».
ТРЦ «Лапландия»
пр. Октябрьский, 34
До 8 марта, с 10.00 до 22.00
Цена билетов: в будни - от 390 до 490 рублей, в выходные - от 490 до 590 рублей, дети до трех лет - бесплатно
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Лед тронулся, господа…
Следим за приключениями великого комбинатора.
Литературный театр «Слово» представляет спектакль по легендарному роману «Двенадцать стульев». В центре произведения - приключения великого комбинатора Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, отправившихся на поиск бриллиантов, спрятанных в одном из стульев мадам Петуховой.
Роман отличают афористичность (не зря цитаты из «12 стульев» уже десятки лет не теряют своей актуальности), оригинальный язык, обилие парадоксов и авторская ирония. До сегодняшних дней благодаря неповторимому юмору, точной сатире и неожиданным сюжетным поворотам «12 стульев» остается одним из самых известных и любимых произведений ХХ века.
Государственная филармония Кузбасса
пр. Советский, 68
2 февраля, начало в 18.00
Цена билетов: 500 рублей
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Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает кемеровчан на праздник путешественников «Дух приключений». Фото: «Томская писаница».
Дух приключений
Отправляемся на праздник путешественников.
Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает кемеровчан на праздник путешественников «Дух приключений». В программе - любительские соревнования каюров, проводы Главного Кузбасского Деда Мороза, песни у костра и полевая кухня, лекции и фильмы о «Золотых местах Кузбасса», тематические фотозоны, мастер-классы, тест-драйв детской школы каюра и, конечно же, подарки и призы от музея-заповедника и партнеров.
Всех желающих также приглашают поучаствовать в любительских гонках на собачьих упряжках.
Музей-заповедник «Томская писаница»
Яшкинский район, деревня Писаная, тел.: 8-800-600-9293
8 февраля, начало в 13.00
Цена билетов: от 250 до 350 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU