Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Секрет вечной молодости

Идем на спектакль.

Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на спектакль «Портрет Дориана Грея».

«Портрет Дориана Грея» - это знаменитый, единственный опубликованный роман английского писателя Оскара Уайльда, вызвавший немалый общественный резонанс и даже скандал сразу после публикации. Сейчас это произведение пользуется огромной популярностью у читателей всего мира.

Живой человек преодолевает поток времени, отказываясь стареть, а произведение искусства начинает жить во времени телесной жизнью. Вопреки реальности главный герой создает новый мир красоты, которая выше морали, именно поэтому он и живет по принципу «все дозволено». Ради своих оригинальных впечатлений герой готов на все.

В чем секрет Дориана Грея? Вечная молодость - чудо или проклятье? Что может стать с человеком, который остается безнаказанным?

История успеха и падения, человеческой красоты и морального уродства. Жизнь человека без ограничений и обязательств оставляет за собой искалеченные судьбы, разбитые сердца, обрекая людей на гибель. До чего он дойдет?

Ответы на эти вопросы вы найдете в парадоксальном, завораживающем спектакле по неподвластному времени роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

2 февраля, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

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На выставке "Мир кубиков" посетители могут увидеть собранные из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волшебный мир кубиков

Ведем ребенка на выставку и веселимся сами.

В Кемерове открылась интерактивная выставка для всей семьи «Мир кубиков». Здесь посетители могут увидеть собранные из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр. На выставке представлено 90 экспонатов, 20 картин, работает 11 интерактивов и восемь игровых зон. Также для детей организованы увлекательные мастер-классы, на которых можно научиться создавать трехмерные шедевры из пластмассовых нитей. Это не так просто, как кажется! Но даже если что-то не получится с первого раза, всегда можно попробовать еще раз нарисовать в воздухе любимый конструктор или героя из него.

Хотите узнать историю создания самого популярного в мире конструктора, интересные факты о нем и собрать свой неповторимый шедевр из разных деталей? Тогда приходите в «Мир кубиков».

ТРЦ «Лапландия»

пр. Октябрьский, 34

До 8 марта, с 10.00 до 22.00

Цена билетов: в будни - от 390 до 490 рублей, в выходные - от 490 до 590 рублей, дети до трех лет - бесплатно

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Лед тронулся, господа…

Следим за приключениями великого комбинатора.

Литературный театр «Слово» представляет спектакль по легендарному роману «Двенадцать стульев». В центре произведения - приключения великого комбинатора Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, отправившихся на поиск бриллиантов, спрятанных в одном из стульев мадам Петуховой.

Роман отличают афористичность (не зря цитаты из «12 стульев» уже десятки лет не теряют своей актуальности), оригинальный язык, обилие парадоксов и авторская ирония. До сегодняшних дней благодаря неповторимому юмору, точной сатире и неожиданным сюжетным поворотам «12 стульев» остается одним из самых известных и любимых произведений ХХ века.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

2 февраля, начало в 18.00

Цена билетов: 500 рублей

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Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает кемеровчан на праздник путешественников «Дух приключений». Фото: «Томская писаница».

Дух приключений

Отправляемся на праздник путешественников.

Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает кемеровчан на праздник путешественников «Дух приключений». В программе - любительские соревнования каюров, проводы Главного Кузбасского Деда Мороза, песни у костра и полевая кухня, лекции и фильмы о «Золотых местах Кузбасса», тематические фотозоны, мастер-классы, тест-драйв детской школы каюра и, конечно же, подарки и призы от музея-заповедника и партнеров.

Всех желающих также приглашают поучаствовать в любительских гонках на собачьих упряжках.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная, тел.: 8-800-600-9293

8 февраля, начало в 13.00

Цена билетов: от 250 до 350 рублей