Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Как стать великим вождем краснокожих?

Отправляемся на Дикий Запад следом за Джонни Дорсетом.

Жил-был замечательный мальчуган по имени Джонни Дорсет. Очень ему нравилось шалить, играть в индейцев, влипать в невероятные ситуации и самому же из них выпутываться. И вот однажды с Джонни случилось невероятное! Он стал самым настоящим вождем краснокожих. Да-да, вы не ослышались! Как и подобает истинному вождю, он взял судьбу - причем не только свою - в свои руки и с легкостью нашел выход из весьма непростой ситуации. В которую сам же и попал. Как у него получилось?

А вот об этом речь пойдет в увлекательном спектакле-вестерне по мотивам рассказа американского писателя О.Генри. Зрители - и дети, и взрослые - окажутся на Диком Западе, где им предстоит и самим стать участниками приключений и помочь юному вождю краснокожих с достоинством пройти все испытания.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

1 февраля, начало в 12.00

Цена билетов: от 250 до 400 рублей

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На выставке «Спасенные дети блокадного Ленинграда» представлены фотоснимки, сделанные в блокадном городе. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Дети Ленинграда

Смотрим в глаза детей, выживших в блокаду.

Нынешние поколения не знают, какой стороны улицы стоит держаться во время артобстрела. Им неведомы терзания, как растянуть небольшой кусочек хлеба на целый день или готовить кашу, отсчитав пару десятков рисинок. И каково это - вместо выполнения школьных уроков работать на заводе.

А дети, которые глядят на нас со старых фотографий, знают все это. Они выжили в блокадном Ленинграде, чтобы потом рассказать о войне.

29 июня 1941 года Ленгорисполком принял решение вывезти детей из Ленинграда. Спасательная операция длилась до 1 апреля 1943 года. А с августа 1942 года измученных голодом, холодом и войной малышей привезли в Кузбасс. Кемерово, Прокопьевск, Сталинск - именно здесь выхаживали большую часть кузбасских ленинградцев. Потом, после войны, многие из них вернулись домой, но многие и остались, обретя здесь дом, семью, профессию.

На выставке «Спасенные дети блокадного Ленинграда» представлены фотоснимки, сделанные в блокадном городе. А дополняют ее предметы из фондов «Кузнецкой крепости» и фотографии военных лет из личного архива Ивана Рогинцева, ветерана Великой Отечественной войны, участника прорыва блокады Ленинграда

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье, с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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Портреты, написанные новокузнечанином Игорем Бессоновым, всегда узнаваемы благодаря его необыкновенной манере письма. Фото: Анна ЗАХАРОВА.

Миражи Игоря Бессонова

Пытаемся поймать ускользающую красоту.

Портреты, написанные новокузнечанином Игорем Бессоновым, всегда узнаваемы благодаря его необыкновенной манере письма. В каждой его картине удивительно тонко переданы характер и настроение героя. Вот и на выставке «Миражи» возле каждой картины хочется замереть, задуматься о хрупкости и неуловимости настроения, мыслей, образов.

На выставке представлено около 30 живописных произведений, написанных за последние два года. Все модели - реальные люди: ученицы, коллеги и просто знакомые Игоря Бессонова. Они предстают перед зрителем, почти утратив свою материальность и превратившись на холсте художника в ускользающие, растворяющиеся, зыбкие образы прекрасного.

Красота мира отражается в каждой линии героинь портретов Игоря Бессонова, превращаясь в мираж и обещание ответов на самые главные вопросы. Достаточно лишь задать их себе.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье, с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 50 до 100 рублей

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Благодаря невероятной сказке дети - а может быть, и взрослые - узнают, что совершенно не важно, какого роста человек. Фото: Екатерина БАХАРЕВА.

Мал золотник, да дорог!

Следим за приключениями Мальчика-с-пальчика.

Мальчик-с-пальчик - такой молодец! Пусть он и невелик ростом, зато отличается сообразительностью, находчивостью и умением найти выход из любой ситуации. А уж в «любые» ситуации он попадает с завидной регулярностью! Наверное, Мальчик-с-пальчик просто создан для них! Так случилось и в этот раз: рано утром проснулся наш герой, и тут…

Но - не будем пока рассказывать, что же случилось с мальчуганом. Лучше приходите в театр и обо всем узнаете сами! Кстати, благодаря невероятной сказке дети - а может быть, и взрослые - узнают, что совершенно не важно, какого роста человек. Главное - насколько большая и добрая у него душа. Правда же?

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

1 февраля, начало в 12.00, 14.00

Цена билетов: от 200 до 250 рублей