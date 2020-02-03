2020-02-03T11:34:27+03:00
Общество

Новокузнечанин раздавал на улице продукты и оплачивал пенсионерам лекарства

От пакетов с продуктами пенсионеры отказывались, а за лекарства благодарили
Екатерина РОМАНОВА
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Пенсионеры удивлялись, но потом соглашались, чтобы незнакомец оплатил из покупки. ФОТО: кадр видео Михаила Сергеевича.Пенсионеры удивлялись, но потом соглашались, чтобы незнакомец оплатил из покупки. ФОТО: кадр видео Михаила Сергеевича.
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Один из новокузнечан решил немного помочь пенсионерам и оплатить их покупки. До этого он пытался дарить продуктовые наборы, но горожане отказывались.

Немного тепла и добра подарил в последние дни января житель Новокузнецка Михаил пенсионерам. Сначала он отправился в магазин, где купил различные продукты, разложил их по пакетам и попытался вручить на улице людям пенсионного возраста. Однако те в большинстве своем категорически отказывались от подарка.

«Спасибо, мне не надо, у меня все есть», - такой ответ чаще всего слышал Михаил от пожилых людей. Тогда он отправился в аптеку, ведь лекарства зачастую составляют серьезную статью расходов у пожилых людей.

Новокузнечанин раздавал на улице продукты и оплачивал пенсионерам лекарства.Видео: Михаил Сергеевич

- Разрешите, я оплачу ваши лекарства? – с таким вопросом обращался молодой человек к пенсионерам.

Те сначала с недоверием смотрели на него, но потом все же соглашались.

- Что за фокус? – с недоумением спрашивает одна из пенсионерок. А потом с удивлением задает следующий вопрос. – Я это забираю? Меня за это не арестуют? Спасибо вам большое!

К слову, Михаил предлагал пенсионерам оплатить и другие покупки, однако они со словами благодарности все-таки отказывались.

Новокузнечанин раздавал на улице продукты и оплачивал пенсионерам лекарства. ФОТО: кадр видео Михаила Сергеевича.

Новокузнечанин раздавал на улице продукты и оплачивал пенсионерам лекарства. ФОТО: кадр видео Михаила Сергеевича.

- Мне было приятно помочь пожилым людям, тем более, что для многих лекарства необходимы, - рассказал Михаил.- Планирую и в будущем проводить такие акции.

К слову, Михаил и его друзья уже помогают одному из приютов для бездомных животных. Молодые люди уверены: если каждый протянет руку помощи нуждающемуся, мир станет немного лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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