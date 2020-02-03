2020-02-03T11:34:27+03:00
Происшествия

Автомобиль без водителя протаранил здание ГИБДД в Кемерове

Машина въехала прямо в двери Госавтоинспекции
Екатерина РОМАНОВА
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Автомобиль без водителя протаранил здание ГИБДД в Кемерове. ФОТО: vl.com, "Регион 42"Автомобиль без водителя протаранил здание ГИБДД в Кемерове. ФОТО: vl.com, "Регион 42"
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Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Кемерове утром 3 февраля. Здесь пустой автомобиль заехал прямо в двери Госавтоинспекции.

Курьезное ДТП произошло около 11 часов утра на проспекте Октябрьском. Здесь автомобиль Toyota Corolla врезался в здание Госавтоинспекции. Примечательно, что он практически въехал в двери центрального входа здания.

Пользователи соцсетей, где появились кадры с места ДТП, тут же принялись шутить.

"Ехал по навигатору, а он спутники потерял", - юморит подписчик Андрей.

"Очень напоминает сюжет из фильма «Такси-2». Может, пересмотрел на днях?" – со смехом предполагает комментатор Хороший Человек.

"Ему сказали: "Заедь в ГИБДД за справкой", и эту фразу он воспринял буквально", - выдвигает свою версию комментатор Владимир.

Впрочем, все они сошлись в одном: долго ждать инспекторов для оформления ДТП автолюбителю не пришлось.

- Предварительно установлено, что водитель оставил транспортное средство на парковке перед зданием, и через некоторое время сработал автозапуск, вследствие чего машина начала самопроизвольное движение и совершила наезд на препятствие, - сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

В момент, когда машина начала движение, в салоне никого не было. В результате ДТП никто не пострадал. А вот сотрудникам ГИБДД теперь предстоит установить, почему автомобиль поехал сам по себе и прочие обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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