Автомобиль без водителя протаранил здание ГИБДД в Кемерове

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Кемерове утром 3 февраля. Здесь пустой автомобиль заехал прямо в двери Госавтоинспекции.

Курьезное ДТП произошло около 11 часов утра на проспекте Октябрьском. Здесь автомобиль Toyota Corolla врезался в здание Госавтоинспекции. Примечательно, что он практически въехал в двери центрального входа здания.

Пользователи соцсетей, где появились кадры с места ДТП, тут же принялись шутить.

"Ехал по навигатору, а он спутники потерял", - юморит подписчик Андрей.

"Очень напоминает сюжет из фильма «Такси-2». Может, пересмотрел на днях?" – со смехом предполагает комментатор Хороший Человек.

"Ему сказали: "Заедь в ГИБДД за справкой", и эту фразу он воспринял буквально", - выдвигает свою версию комментатор Владимир.

Впрочем, все они сошлись в одном: долго ждать инспекторов для оформления ДТП автолюбителю не пришлось.

- Предварительно установлено, что водитель оставил транспортное средство на парковке перед зданием, и через некоторое время сработал автозапуск, вследствие чего машина начала самопроизвольное движение и совершила наезд на препятствие, - сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

В момент, когда машина начала движение, в салоне никого не было. В результате ДТП никто не пострадал. А вот сотрудникам ГИБДД теперь предстоит установить, почему автомобиль поехал сам по себе и прочие обстоятельства происшествия.