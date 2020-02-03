Топ-менеджер «СУЭК-Кузбасс» стал обладателем премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

1 февраля в Новосибирске подвели итоги престижной Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. Почетного звания «Мастер» удостоился заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов.

Премия «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года и входит в систему региональных конкурсов Национальной премии «Серебряный Лучник» — одной из самых авторитетных и известных PR-премий в России. «Мастер» – это персональная номинация, в которой награда присуждается руководителям и сотрудникам подразделений государственных и общественных организаций, а также компаний Сибири, которые реализуют значимые для отрасли проекты, вносят существенный вклад в развитие коммуникаций и являются экспертами в сфере PR.

В этой номинации «Серебряного Лучника» – Сибирь было выдвинуто 8 кандидатов, после чего шорт-лист из трех претендентов на победу формировало профессиональное сообщество через онлайн-голосование. Последним этапом в борьбе за звание «Мастера» стали публичные выступления, по итогам которых жюри премии определило победителя.

– Номинация «Мастер» - единственная персональная номинация в «Серебряном Лучнике» – Сибирь, и ее победитель по праву может называться Первым в профессии по итогам года, – отметил Егор Егошин, председатель совета директоров «АГТ-Сибирь», победитель в номинации «Мастер» в 2018 году, член жюри Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь. – Петр неоднократно номинировался на эту премию, и я рад, что в 2019 году его заслуги в пиар-отрасли были оценены сообществом.

Это не единственная награда «СУЭК-Кузбасс» в сибирском «Серебряном Лучнике». В 2017 году проект Компании уже становился победителем в номинации «Корпоративные коммуникации» и стал обладателем гран-при.