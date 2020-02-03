2020-02-03T11:34:27+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Топ-менеджер «СУЭК-Кузбасс» стал обладателем премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

1 февраля в Новосибирске подвели итоги престижной Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Почетного звания «Мастер» удостоился заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».Почетного звания «Мастер» удостоился заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».
Изменить размер текста:

1 февраля в Новосибирске подвели итоги престижной Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. Почетного звания «Мастер» удостоился заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов.

Премия «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года и входит в систему региональных конкурсов Национальной премии «Серебряный Лучник» — одной из самых авторитетных и известных PR-премий в России. «Мастер» – это персональная номинация, в которой награда присуждается руководителям и сотрудникам подразделений государственных и общественных организаций, а также компаний Сибири, которые реализуют значимые для отрасли проекты, вносят существенный вклад в развитие коммуникаций и являются экспертами в сфере PR.

В этой номинации «Серебряного Лучника» – Сибирь было выдвинуто 8 кандидатов, после чего шорт-лист из трех претендентов на победу формировало профессиональное сообщество через онлайн-голосование. Последним этапом в борьбе за звание «Мастера» стали публичные выступления, по итогам которых жюри премии определило победителя.

– Номинация «Мастер» - единственная персональная номинация в «Серебряном Лучнике» – Сибирь, и ее победитель по праву может называться Первым в профессии по итогам года, – отметил Егор Егошин, председатель совета директоров «АГТ-Сибирь», победитель в номинации «Мастер» в 2018 году, член жюри Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь. – Петр неоднократно номинировался на эту премию, и я рад, что в 2019 году его заслуги в пиар-отрасли были оценены сообществом.

Это не единственная награда «СУЭК-Кузбасс» в сибирском «Серебряном Лучнике». В 2017 году проект Компании уже становился победителем в номинации «Корпоративные коммуникации» и стал обладателем гран-при.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Компания «СУЭК-Кузбасс» приняла участие в благотворительной акции «Вместе помогаем детям»
В Ленинске-Кузнецком состоялась десятая юбилейная городская благотворительная акция «Вместе помогаем детям», организованная администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа, АО «СУЭК-Кузбасс» и предпринимателями
Бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана компании «СУЭК-Кузбасс» превзошла прежний российский рекорд добычи угля
Очистная бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана компании «СУЭК-Кузбасс» превысила российский рекорд по добыче угля за год, принадлежавший бригаде Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского, также входящей в состав АО «СУЭК-Кузбасс
Зеленый день: ПАО Сбербанк дарит подарки в свой день рождения
Для частных клиентов акция продлится два дня: с 11 по 12 ноября. Скидками и выгодными предложениями могут воспользоваться и корпоративные клиенты Сбербанка. Для них срок действия акции с 11 по 17 ноября
Новости 24
Занимались очковтирательством: салон оптики в Кузбассе обманывал клиентов
Два приятеля из Новокузнецка за год угнали семь иномарок
В Кузбассе сертификат на погашение ипотеки получила семья, где родилась тройня
В Новокузнецке пожар в автомобиле скорой помощи попал на видео
Кузбасскую птицефабрику оштрафовали на 400 тысяч за зловоние и испорченную землю
В Кузбассе педагогам увеличили зарплату
В Кузбассе самые дешевые в Сибирском федеральном округе хлеб и колбаса
В кузбасском городе возводят уникальный спортивный комплекс
Недовольная пациентка лишила кемеровских стоматологов оборудования
Из-за неисправной печи в Кузбассе сгорел дом
Юные физики из Новокузнецка стали первыми на Сибирском турнире
В Кузбассе кондукторам хотят дать право выписывать штраф безбилетникам
Кузбассовец нашел в пачке с сухариками сушеную двухвостку
Сергей Цивилев рассказал о необычных помощниках туристов в Шерегеше
Спасатель из Кузбасса стал призером международного турнира
В Кузбасс идет потепление