От -30 до +3: какой будет погода в Кузбассе с 4 по 7 февраля

Наступившая неделя обещает быть теплой и снежной. При этом минимальная температура составит -30 градусов, а максимальная достигнет +3 градусов.

В ночь на вторник, 4 февраля, в Кузбассе ожидается -12…-15 градусов. Местами столбики термометров опустятся до -20…-25 градусов, а в горах – и до -30. Ночью осадков не ожидается, а вот днем местами пройдет небольшой снег, возможна изморозь. При этом днем потеплеет до -1…-6 градусов, а местами – лишь до 12 градусов мороза. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 метров в секунду.

Среда, 5 февраля, начнется с ночных морозов в -13..-18 градусов, но это лишь местами. Преобладающей же ночной температурой будет -6…-11 градусов. Днем воздух прогреется до -2…-7 градусов, а кое-где и до +3. Ветер сменит направление на юго-западное, местами пройдет небольшой снег.

В четверг ночью синоптики прогнозируют -3…-8 градусов, местами ожидается -13…-18. Днем же в большинстве районов будет тепло: от -2 до +3. И лишь в некоторых районах будет прохладнее – до семи градусов мороза. Днем местами пройдет небольшой снег, а вот на севере области он будет умеренным. Ветер при порывах будет усиливаться до 14 метров в секунду.

Ночью в пятницу, 7 февраля, будет довольно тепло: лишь -2…-7 градусов. Однако день будет холоднее предыдущего, и столбики термометров так и не достигнут нулевых отметок. Синоптики прогнозируют лишь -1…-6 градусов, снег и мокрый снег, местами – метели, гололед и гололедицу. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.