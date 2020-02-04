«Господи, спасибо за этот день!»: Кемеровчанка рассказала, как борется с раком

Нашу героиню зовут Ольга Рожнева. Два года назад у нее нашли рак. С тех пор она борется с болезнью и старается не только не падать духом, но и радоваться каждому новому дню. «Мы не онкобольные, мы онковыздоравливающие», - говорит Ольга в конце нашей с ней беседы.

Накануне Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями мы попросили кемеровчанку рассказать о том, как изменилась ее жизнь с приходом болезни и что дает ей силы жить дальше.

«Наш случай»

О своем диагнозе Ольга узнала случайно в 2017 году. Она решила съездить в санаторий, чтобы подлечить позвоночник. Перед поездкой пошла делать МРТ. Снимки насторожили рентгенологов, и они посоветовали женщине пройти полное обследование. Специалисты нашли опухоль и направили пациентку в областной онкологический диспансер.

- Врачи склонялись к тому, что у меня киста. Я спокойно шла на операцию, не думая о раке, - вспоминает Ольга. - Меня оперировала Ольга Владимировна Корнева, замечательный хирург с золотыми руками. Никогда не забуду, как очнулась в реанимации и услышала от Ольги Владимировны: «Оль, это был наш случай». Эти слова навсегда врезались в мою память.

После такой тяжелой новости кемеровчанке хотелось, чтобы это был страшный сон, ей хотелось проснуться. Конечно, в глубине души она думала, что возможно это недоброкачественная опухоль, но морально подготовиться к такому нельзя. Большинство пациентов испытывают шок, услышав, что у них рак. И наша героиня не исключение. Но Ольга довольно быстро взяла себя в руки.

- Когда я пришла в себя в палате, то позвонила родным. Они уже все понимали. Муж по образованию медик, а мама - медсестра, - говорит наша героиня. - Врачи тут же дали строгий настрой не кукситься и лечиться.

Врачи проводят операцию методом лапароскопии.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Боль и депрессия

Ольга очень любит путешествовать в теплые страны и кататься на сноуборде. От того и другого пока пришлось отказаться. Резкая смена климата не приветствуется при лечении онкологических заболеваний. От активного отдыха на время лечения пришлось отказаться вовсе - химиотерапия просто не оставляет сил.

Когда знакомые спросили женщину о том, какие у нее ощущения от химиотерапии, она ответила, что это как смесь сильнейшего гриппа с сильнейшим отравлением, когда еще ломает кости. Боль обычно усиливается к вечеру. Чтобы уснуть, приходится принимать обезболивающие.

Еще во время химиотерапии приходит тошнота. Чтобы ее купировать, приходится принимать таблетки. Ольга рассказывает, что порой препараты вызывают онемение рук и ног, так что иногда можно не чувствовать землю во время ходьбы. В это время нужно быть осторожным, чтобы не упасть, спускаясь по ступенькам.

- После действия химиопрепаратов у тебя начинается депрессия - не потому, что ты подвержен депрессии, просто химия так воздействует на головной мозг. Становишься очень раздражительным. Обычно «приход» происходит на третий день после сеанса. На второй-третий день тебе особенно плохо, - говорит Ольга. - Многие знакомые девушки говорят, что от некоторых препаратов ты чувствуешь, как очень тяжело поднять веки. Переносят все, конечно, по-разному. У меня в этот момент наступает депрессия. И мои мальчишки знают, что им надо разойтись по углам и не попадаться под горячую руку. Близкие терпят мое раздражение, и даже скандалы, спокойно. Мне повезло.

В перерывах между курсами химиотерапии Ольга ходит на работу. Она - экономист. Коллеги и руководитель очень поддерживают ее.

- Меня ждут там, меня любят, и это, честно говоря, окрыляет, - признается Ольга.

Стимул №1

Самую сильную поддержку оказывает Ольге, конечно, семья - любящий муж и сын, мама. Любовь к близким стала стимулом, чтобы побороть рак, отмечает Ольга.

- Моему сыну сейчас 17 лет. Он только выходит в жизнь, заканчивает 11 класс. Потеря мамы - это очень большая потеря. Ставя себя на его место, я представляю, какое это горе, - говорит Ольга. - Если раньше был страх смерти, то сейчас нет, больше страх за родных. Страх их оставить. Боязнь причинить боль своим близким меня здесь держит в первую очередь.

Женщина на секунду замолкает и продолжает:

-Я понимаю, что им больно, что им плохо и, наверное, хуже, чем мне. Как однажды сказал мой муж, ты не представляешь насколько это больно, видеть, как мучаешься после «химии», и не иметь возможности тебе помочь. Ему очень больно, и моей маме тоже. Но чтобы меня не расстраивать, они стараются не показывать этого.

Медсестра разводит препараты для химиотерапии.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Дело в доверии

Ольга отмечет, что ей очень сильно повезло с врачами. Каждый специалист готов был выслушать и ответить на любой вопрос. Не было недопонимания. Ольга всегда полностью доверяла врачам, ведь иначе никак.

- Доверять врачу - это очень важно. Порой в очереди на прием кто-то говорит: «Мы здесь никому не нужны, врач нас не слушает». Мне всегда хочется встать и спросить: «А зачем вы здесь сидите, если вы не доверяете своему врачу?». Лечение может проходить только в тандеме. Доктор должен понимать больного по мере возможности, но он не может пропускать все через себя, все эмоции. Они же сгорят через месяц, если будут вникать в каждую историю, - говорит она.

Наша героиня верит только в традиционную медицину. Она очень не советует людям, у которых заподозрили рак, искать в Сети болезни и способы лечения. Можно начитаться таких страшилок, что невольно загонишь себя в угол. А еще в Интернете очень много «народных целителей», чьи методы могут быть крайне опасны для здоровья.

- Я не верю в нетрадиционную медицину, считаю, что если бы она работала, меня бы не было в онкодиспансере. Никаких сушеных лапок пауков - я ярый приверженец традиционной медицины. Я стараюсь донести это и до других людей, - говорит Ольга.

Радоваться жизни

В сознании многих существует стереотип, что такой диагноз как рак - это приговор. Но это не так - это болезнь, которая сегодня успешно лечится. С этим можно и нужно жить. Чтобы это доказать Ольга и согласилась дать нам интервью. Наша героиня отмечает, что после встречи с этой страшной болезнью ее мировоззрение поменялось - она стала намного сильнее ценить жизнь. И еще - она не понимает людей, которые готовы махнуть на себя рукой и ничего не делать.

- Ты живешь сегодняшним днем. Просыпаешься утром и говоришь: «Господи, спасибо, что я проснулась». А вечером: «Спасибо, что у меня был день». Потому что никто не знает, что будет завтра,- рассуждает Ольга. - Я поняла, что надо учиться радоваться жизни. Каждому дню.