Кузбассовцы оказались самыми разговорчивыми и «качающими» среди сибиряков

Новый год – это особый праздник для всех жителей нашей страны. В этот день мы дарим друг другу подарки и говорим добрые слова самым близким людям, несмотря на то, что иногда нас разделяют сотни километров. По словам директора кемеровского филиала Tele2 Елены Яковлевой, в первую неделю нового года абоненты проговорили 157 миллионов минут. При этом пик, как и в прошлом году, пришелся на 7 января, Рождество, когда клиенты наиболее активно поздравляли родных и друзей по телефону. В целом за новогодние праздники клиенты оператора использовали 2,5 Пб трафика – это примерно 2,6 миллиона часов видео в хорошем качестве. Можно, например, посмотреть все сезоны «Игры престолов» более 39 тысяч раз.

Директор кемеровского филиала Tele2 тоже активный пользователь «Маркета Tele2».Фото: Максим КИСЕЛЕВ

– Кузбасс стал самым «качающим» и разговорчивым среди всех сибирских регионов в новогодние праздники. За ним следуют абоненты оператора из Красноярска и Омска, – дополнила Елена Яковлева.

Чтобы выдержать такие большие нагрузки на сеть, оператор активно строил и модернизировал свою инфраструктуру весь прошлый год.

В 2019 году Tele2 довела количество базовых станций 4G в Кузбассе до 700. Это позволило улучшить покрытие и качество сигнала. Сегодня в зоне покрытия 4G-интернета Tele2 проживают почти 99% населения Кузбасса. Сеть 4G покрывает более шестисот населенных пунктов.

Руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона «Сибирь» Tele2 Александр Паньков оценил скорость мобильного Интернета в Новогодние праздники.Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Чтобы абоненты могли «серфить» в интернете на большой скорости, компания увеличила скорость передачи данных более чем на 60 процентов в расчете на одного абонента за счет использования технологии MIMO 4X4, смонтировав на семидесяти базовых станциях сложные системы антенн для приема и передачи сигнала.

В компании признаются, что наибольший интерес у клиентов вызывают дополнительные сервисы с мобильным интернетом. Так, еще осенью 2018-го года оператор предложил клиентам SOS-пакет, который позволяет быть на связи, даже если не успел внести абонентскую плату: WhatsApp и навигация позволит оставаться на связи и не потеряться даже в незнакомом городе. В сентябре прошлого года компания запустила уникальную услугу «Маркет Tele2», благодаря которой клиенты получили максимальную свободу использования тарифного плана. Площадка позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на сервисе лотов. Клиенты оператора впервые на телеком-рынке могут распоряжаться пакетами своего тарифного плана по своему усмотрению – даже продавать или покупать их.

Услуги от Tele2 делают жизнь абонентов комфортнее и счастливее.Фото: Максим КИСЕЛЕВ

– У нас «другие правила» («другие правила» - название коммуникационной стратегии Tele2, запущенной в январе 2017 года – прим. ред.). Мы стремимся сделать жизнь наших абонентов проще, комфортнее и счастливее. Так, в прошлом году мы поздравляли наших клиентов с понедельниками в рамках нашего проекта «Понедельники Tele2». Воспользовались предложением больше 13 тысяч наших клиентов, – подытожила Елена Яковлева.

Партнерский материал.