2020-02-04T18:20:08+03:00
Общество

Кузбасские полицейские спасли пассажиров замерзающего на трассе автобуса

Он вез людей из Гурьевска в Кемерово
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские полицейские спасли пассажиров замерзающего на трассе автобуса. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиКузбасские полицейские спасли пассажиров замерзающего на трассе автобуса. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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Не только ловить нарушителей, но и помогать людям в экстренных ситуациях приходится кузбасским инспекторам ГИБДД. Вот и в этот раз они помогли пассажирам рейсового автобуса, который из-за поломки остановился на междугородней трассе.

Во время патрулирования автодороги «Ленинск-Кузнецкий – ПрокопьевскНовокузнецк» сотрудники экипажа № 809 ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» старший лейтенант полиции Борис Ситников и лейтенант полиции Константин Свиридов заметили пассажирский автобус, сиротливо стоявший на 16-м километра трассы. Как выяснилось, он вез людей из Гурьевска в Кемерово, но из-за неисправного ремня генератора вынужден был остановиться.

Даром терять времени работники патрульно-постовой службы не стали и организовали доставку пассажиров к пункту назначения на попутном транспорте. А самого водителя отогрели в служебной машине, а потом предложили помощь в ремонте автобуса.

-Вскоре с помощью буксировки патрульным авто двигатель пассажирского транспортного средства был запущен, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Мужчина поблагодарил полицейских за оказанную помощь, после чего отправился в ремонтный бокс для полного устранения неисправности.

Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что при возникновении непредвиденных ситуаций на дороге можно обратиться за помощью по телефонам оперативных служб:

- 8 (3842) 71-85-18 – дежурная часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 8 (3842) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 01 (101 – с мобильного) – единый телефон пожарных и спасателей;

- 02 (102 – с мобильного) – полиция;

- 03 (103 – с мобильного) – скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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