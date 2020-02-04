В Кузбассе закрывают школы из-за эпидемии ОРВИ

В Кузбассе превышен эпидемический порог по заболеванию ОРВИ – на 17,8 процента. В некоторых школах из-за большого количества заболевших отменены занятия.

В некоторых классах в школах села Драченино и поселка Чкаловский Ленинск-Кузнецкого района в последние дни не слышно детских голосов: учеба временно приостановлена из-за большого количества заболевших ОРВИ. Так, на прошлой неделе в Кузбассе зарегистрировали 18 758 случаев ОРВИ, что оказалось на 5 115 случаев больше, чем неделей раньше. Среди детей и подростков эпидемический порог оказался превышен на 20-25,4 процента, а вот среди людей старше 15 лет он пока ниже на 11,1 процента.

Сразу в 13 административных территориях заболеваемость выше эпидемического порога на 9,5 процента. По данным регионального управления Роспотребнадзора, больше всего заболевших в городах Белово, Березовский, Кемерово, Мыски, Новокузнецк, Юрга, поселке городского типа Краснобродский, в Ижморском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Тисульском, Яйском районах.

- За неделю исследован клинический материал от 128 больных ОРВИ, этиология заболевания установлена у 40 больных. Вирусами гриппа обусловлено 20 процентов заболеваний от числа ОРВИ с лабораторно подтвержденным диагнозом, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

К слову, в Кузбассе отмечают все три типа вируса гриппа – В, А/H1N1/2009/pdm и A/H3N2.

СПРАВКА КП:

Вирус гриппа В наименее агрессивный их них, да и осложнения отмечаются реже, чем при других подтипах.

Вирус А/H1N1/2009/pdm больше известен как «свиной грипп». Инкубационный период длится от двух до семи дней, но бывает, что от первых симптомов до тяжелого состояния проходит лишь 2-3 дня. Помимо слабости, ломоты в теле, высокой температуры, заложенности носа, у него есть такие симптомы, как диарея, тошнота и рвота. Этот вирус опасен быстрым поражением дыхательных путей, пневмонией, бронхит. Возможен летальный исход.

Вирус A/H3N2 известен нам как «гонконгский грипп». Это один из самых заразных вирусов. Его симптомы – типичные для всех вирусов: озноб, слабость, сухость в носу, сухой изматывающий кашель. Среди осложнений – миокардит, пневмония, энцефалит и менингит, шок из-за интоксикации, гайморит, отит. Также этот вирус может дать осложнения на почки, поджелудочную железу.