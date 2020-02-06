Ремонт дорог, жилье для сирот и новые спорткомплексы: мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отчитался о проделанной в 2019 году работе

В Новокузнецке под руководством губернатора Сергея Цивилева прошло выездное заседание Правительства Кузбасса, на котором мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о проделанной в 2019 году работе. Также он озвучил планы на текущий год.

Про образование

По сообщению Сергея Кузнецова, в прошлом году был проведен ремонт в шести школах на сумму 98,2 миллиона рублей. Кроме того, спонсорские средства позволили привести в порядок кровли, фасады, внутренние помещения, территории еще нескольких учреждений.

В этом году планируется капитально отремонтировать школу №12, объявлены конкурсы на разработку проекта для проведения капремонта школ № 3, 22, 18, 89, интерната № 88 и детского сада №42, должны завершиться разработка проектно-сметной документации ремонта школ № 1, 30,37,84. Вместе с тем напряженная ситуация есть в квартале 45-46 Центрального района и 14 квартале Новоильинского района с приемом детей в первый класс. Для решения проблемы необходимо строительство двух школ.

Глава региона Сергей Цивилев отметил, что город должен закрыть потребность в образовательных учреждениях и совместно с департаментом строительства проработать этот вопрос.

Про жилье

В прошедшем году в Новокузнецке по нацпроекту «Жилье и городская среда» из аварийного жилого фонда переселили 230 семей, снесено 12 домов, непригодных для проживания. Также в 2,5 раза больше квартир по сравнению с 2018 годом приобретено для детей-сирот – это 233 однокомнатные квартиры в Заводском и Новоильинском районах.

Ожидается, что в 2020 году в Новокузнецке введут в строй 170 тысяч квадратных метров жилья, снесут 15 аварийных домов, а до 2022 года запланировано переселить 857 семей из ветхого жилья.

Про дороги и парки

Дорожная сеть города за счет нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в прошлом году существенно обновилась. Было отремонтировано 26 километров автодорог на 28 объектах города, смонтировано 17 объектов безопасности дорожного движения. Дорожники приступили к реконструкции проспекта Металлургов и шоссе Бызовского, котору завершат в текущем году. Помимо этого, будет отремонтировано Также в этом году планирует отремонтировано пять автодорог общей протяженностью 4,58 километра – это улицы Транспортная, Туркменская, Тачилино, Звездова, Водопадная), а также смонтировано 10 объектов безопасности дорожного движения.

Благодаря еще одному нацпроекту - «Формирование комфортной городской среды» - в минувшем году в Новокузнецке привели в порядок 94 двора и два сквера. В этом году в городе благоустроят 67 дворов города. Запланирована реконструкция Площади общественных мероприятий в Новоильинском районе, городской центральной площади «Сквер у фонтана», сквера трудовой доблести и воинской Славы по улице Смирнова.

Про культуру и физкультуру

Как отметил Сергей Кузнецов, полным ходом идет реконструкция в городе бывшего кинотеатра Коммунар, ее завершат уже в этом году. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на устройство Культурного кластера в Парке Гагарина, планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации Парка «Патриот».

А в декабре 2020 года в новом здании первые спектакли должны пройти у театра кукол «Сказ». Этот проект находится на личном контроле губернатора Сергея Цивилева.

Что касается спорта, то в ушедшем году горожан порадовал открытый в Куйбышевском районе ФОК «Шахтер». А в августе 2020 году все ждут, когда заработает физкультурно-оздоровительный комплекс в Новоильинском районе.

Кроме того, за счет частных инвестиций будет завершено строительство ледового модуля в Центральном районе, запланировано строительство еще одного ФОК в Орджоникидзевском районе, реконструкция стадиона «Регби» в Кузнецком районе, капремонт бассейна «Запсибовец» в Заводском районе. И, конечно, интересным проектом является стадион международного уровня WorkOUT в Заводском районе, сейчас как раз этот проект проходит госэкспертизу.