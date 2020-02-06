Успели!: Медики спасли жителя небольшого кузбасского поселка

Иногда расчищенная от снега поселковая дорога способна спасти жизнь человека. Так случилось, например, в поселке Спиченково. Благодаря постоянной работе снегоуборочной техники разреза «Березовский» компании АО «Стройсервис», удалось спасти жизнь одного из селян.

На протяжении нескольких лет работники разреза «Березовский» выходят на борьбу со снегом, расчищая поселковые дороги при помощи спецтехники. Благодаря этому не только частный транспорт, но и пожарные автомобили, скорая помощь могут быстро попасть к нужному дому в случае необходимости.

В течение нескольких лет работники "Березовского" помогают жителям поселков юга Кузбасса. ФОТО: Алексей Иванов.

Так получилось и в этот раз. У одного из жителей поселка Спиченково случился инсульт. Везти мужчину на личном автомобиле было нельзя, и родным оставалось только ждать приезда врачей. Счет шел на минуты, малейшее промедление могло стать фатальным. Скорая помощь подоспела вовремя: по расчищенной от снега работниками предприятия дороге водитель мигом домчался до нужного дома.

Олеся Некрасова поблагодарила руководство разреза за чистые дороги. ФОТО: Алексей Иванов.

- Врачи сказали, что человек в рубашке родился, время шло на минуты и большая удача, что дорога оказалась прочищенной, – рассказывает председатель поселкового совета Спиченково Олеся Некрасова. – Вот такие случаи показывают, что разрез «Березовский» не просто помогает в чистке дорог, а, не побоюсь этого слова, спасает жизнь людей.

Благодарность от жителей Спиченково. ФОТО: Алексей Иванов

Отметим, что разрез «Березовский» уже не первый год несет снежную вахту в поселке Спиченково. Предприятие откликается на все просьбы селян, с пониманием относится к нуждам населенного пункта. Каждую зиму работники предприятия на снегоуборочной технике расчищают улицы. Благодаря этому по дорогам Спиченково и других населенных пунктов Прокопьевского и Новокузнецкого районов спокойно могут проезжать машины экстренных служб, а жители свободно перемещаются по региону.