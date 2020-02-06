До +6 градусов потеплеет на выходных в Кузбассе

Ближайшие дни в Кузбассе обещают быть теплыми, снежными и ветреными. Воздух прогреется до +6 градусов, а порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 7 февраля, в Кузбассе ожидается от трех до восьми градусов мороза. Однако местами будет холоднее – до -13 градусов. Однако уже днем воздух прогреется до +1…-4 градусов. При этом пройдет снег, мокрый снег, местами возможны метели. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, однако местами он может достигать 17 метров в секунду.

В субботу, 8 февраля, ночью ожидается -2…-7 градусов, местами – до -12. Ночью ветер может достигать 16 метров в секунду, а днем – 15-20. Умеренный снег и мокрый снег, метели – вот чего следует ждать кузбассовцам днем. При этом воздух прогреется до 0…+5 градусов. Местами температура будет держаться чуть ниже нуля.

Воскресная ночь ожидается самой теплой на уходящей неделе. Температура воздуха на территории региона будет держаться чуть ниже нуля, однако местами возможно до -10 градусов. Не менее теплым окажется и день: воздух прогреется до +1…+6 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное и при порывах может достигать 24 метров в секунду. По северу области синоптики прогнозируют небольшой и умеренный снег, мокрый снег, возможны метели.

В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до -2…-7 градусов, а местами и до -15. Ветер вновь сменит на правление – на западное, а его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до -1…-6 градусов. Местами возможны метели, снег, мокрый снег.