2020-02-06T13:04:45+03:00
Происшествия

Прокопчанин поджег дом с детьми, чтобы не платить алименты

Двое малышей и их бабушка погибли
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Прокопчанин поджег дом с детьми, чтобы не платить алиментыПрокопчанин поджег дом с детьми, чтобы не платить алиментыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Чтобы не платить алименты собственным детям, житель Прокопьевска поджег дом, где они находились вместе с мамой и бабушкой. Малыши и пожилая женщина погибли.

До конца своей жизни 39-летний прокопчанин будет находиться в колонии особого режима. Такое решение принял суд, рассмотрев дело об убийстве им двух детей и пожилой женщины. А начиналось все в 2005 году. Тогда мужчина не захотел признавать отцовство и выплачивать двум своим детям алименты. Вместо этого он решил убить их и 10 мая 2005 года осуществил план. Мужчина облил дом, в котором находились малыши, одному из которых было полтора года, а второму – восемь месяцев, их мама и бабушка, бензином, а потом поджег. А чтобы женщины с детьми не смогли выбраться из дома, также облил входную дверь и прилегающую территорию бензином.

Бывшая сожительница сумела через окно вывести свою мать и детей на улицу. Как раз в это время к дому прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь. Все четверо в крайне тяжелом состоянии попали в больницу. 27-летняя мать несколько месяцев находилась в коме, и это, по мнению врачей, помогло ей выжить. 50-летняя женщина и оба ребенка скончались от болевого шока.

Тогда, в 2005 году, не удалось доказать причастность мужчины к поджогу, однако следователи продолжали работу, и весной 2015 года им удалось найти людей, которые точно знали, что произошло в мае 2005 года.

- По делу проведено порядка 20 различных судебных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - По ходатайству следователя в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина же все это время оказывал давление на выжившую женщину, сменил порядка 20 адвокатов, препятствовал расследованию. Однако своей вины он так и не признал.

Тем не менее, следствию удалось собрать неопровержимые доказательства его вины. Приговором

суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Им нужны были засекреченные свидетели»: легендарного следователя арестовали за торговлю материалами уголовного дела
Одного из сильнейших офицеров новосибирского управления СКР обвиняют в получении взятки. По данным УФСБ, за полмиллиона рублей он согласился продать документы из дела
«Он звонил из-под завалов, прощался»: у организатора вечеринки, где на людей рухнула крыша, чуть не погиб брат
Аспиранта СО РАН, который устроил подпольную дискотеку, взяли под домашний арест. Также у следователей есть вопросы к владельцу здания, но пока не понятно, кому оно принадлежит
«Он ударил ее при участковом»: жертва жениха-тирана перед смертью написала четыре заявления в полицию
КП-Новосибирск публикует объяснительную Рустама, в которой он утверждает, что не трогал любимую даже пальцем. Совсем о другом говорит фотография Натальи с синяками на лице
Новости 24
Мартеновская печь взорвалась на кузбасском заводе
В Новокузнецке из роддома выписали первую в 2020 году тройню
Надеваем маски: из-за гриппа и ОРВИ в кузбасских школах вводят особые меры
Из-за коронавируса в Кузбассе ограничили выдачу разрешений на работу гражданам Китая
Кузбассовец хотел накачать мышцы, а может сесть в тюрьму
Магазин по продаже снюса организовал в своей машине кузбассовец
Еще один заместитель появится у главы Кемерова
В Кемерове и Новокузнецке серьезно подорожали квартиры
На три часа задержался вылетающий из Кузбасса самолет
В Новокузнецке возродят пединститут
Синоптики рассказали о концентрации ядовитых газов в воздухе Кузбасса
Рецидивист порезал себя во время суда в Кузбассе
Опасную дорогу отремонтировали только после вмешательства прокуратуры Кузбасса
Сергей Цивилев объяснил, почему молодежь уезжает из Кузбасса
В Кузбассе пострадавшая от падения снега с крыши девочка пошла на поправку
Жительница кузбасского города прятала больного сына от врачей
В одной из кузбасских больниц пациентам запретили видеться с родственниками
15 пожарных тушили здание производственного цеха в Кузбассе
В Белове работница киоска продала алкоголь 13-летнему мальчику
Беременная жительница Прокопьевска прятала героин в нижнем белье
В Прокопьевске началась реконструкция рухнувшей кровли вагоносборочного цеха
В Киселевске пенсионер обнаружил в гараже шахтовые электродетонаторы
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности
В Кузбассе дети восьми месяцев и полутора лет жили в неотапливаемом доме