Прокопчанин поджег дом с детьми, чтобы не платить алименты

Чтобы не платить алименты собственным детям, житель Прокопьевска поджег дом, где они находились вместе с мамой и бабушкой. Малыши и пожилая женщина погибли.

До конца своей жизни 39-летний прокопчанин будет находиться в колонии особого режима. Такое решение принял суд, рассмотрев дело об убийстве им двух детей и пожилой женщины. А начиналось все в 2005 году. Тогда мужчина не захотел признавать отцовство и выплачивать двум своим детям алименты. Вместо этого он решил убить их и 10 мая 2005 года осуществил план. Мужчина облил дом, в котором находились малыши, одному из которых было полтора года, а второму – восемь месяцев, их мама и бабушка, бензином, а потом поджег. А чтобы женщины с детьми не смогли выбраться из дома, также облил входную дверь и прилегающую территорию бензином.

Бывшая сожительница сумела через окно вывести свою мать и детей на улицу. Как раз в это время к дому прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь. Все четверо в крайне тяжелом состоянии попали в больницу. 27-летняя мать несколько месяцев находилась в коме, и это, по мнению врачей, помогло ей выжить. 50-летняя женщина и оба ребенка скончались от болевого шока.

Тогда, в 2005 году, не удалось доказать причастность мужчины к поджогу, однако следователи продолжали работу, и весной 2015 года им удалось найти людей, которые точно знали, что произошло в мае 2005 года.

- По делу проведено порядка 20 различных судебных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - По ходатайству следователя в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина же все это время оказывал давление на выжившую женщину, сменил порядка 20 адвокатов, препятствовал расследованию. Однако своей вины он так и не признал.

Тем не менее, следствию удалось собрать неопровержимые доказательства его вины. Приговором

суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.