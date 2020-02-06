128 юных шахматистов боролись за звание лучшего в Кемеровском президентском кадетском училище

II Всеармейский чемпионат по шахматам состоялся 6 февраля в Кемерове. Юных шахматистов из 29 суворовских, нахимовских и президентских училищ России принимали в Кемеровском президентском кадетском училище.

В чемпионате принимали участие 128 юных шахматистов из 29 суворовских, нахимоскаих и президентских училищ России. Чемпионат проводился в форме командного первенства с личным зачетом на каждой доске по «швейцарской системе» в девять туров. Уверенную победу в чемпионате одержала команда девочек Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации (Москва). II место заняли воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища, на III месте – шахматисты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище).

Губернатор Кузбасса на чемпионате по шахматам. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

- Молодые ребята растут настоящими интеллектуалами, при этом активно занимаются спортом. Президентское кадетское училище в городе Кемерово стало для нас методическим центром развития военно-патриотического, интеллектуального и спортивного воспитания. А уровень шахматной подготовки в регионе находится на высоком уровне. Поэтому мы планируем проведение подобных соревнований, иных состязаний уже совместно с кадетами и школьниками Кузбасса, – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Чемпионат проходил в Президентском кадетском училище. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Награды юным шахматистам вручил начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин. Он также отметил, что благодаря шахматным клубам, которые действуют в училищах, такие чемпионаты быстро набирают популярность и становятся площадкой интересных интеллектуальных сражений суворовцев и нахимовцев, кадет и воспитанниц.

К слову, приятным сюрпризов для юных шахматистов стал сеанс одновременной игры с международным мастером, гроссмейстером Алексей Решетников.