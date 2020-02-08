2020-02-08T17:34:23+03:00
Общество

Сотрудник кузбасской Госавтоинспекции спас в ДТП женщину

Он вовремя оказал первую помощь пострадавшей
Екатерина РОМАНОВА
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Сотрудник кузбасской Госавтоинспекции спас в ДТП женщину. ФОТ: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Сотрудник кузбасской Госавтоинспекции спас в ДТП женщину. ФОТ: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Экипаж ДПС ОМВД России по Прокопьевскому району Кемеровской области пришел на помощь женщине, пострадавшей в ДТП. Благодаря им женщину удалось спасти.

Инспекторы ДПС Сергей Кононов и Дмитрий Шкуров получили сигнал о том, что на 84-ом километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – ПрокопьевскНовокузнецк» произошло ДТП: столкнулись автомобили «Лада» и Kia Rio. Когда они прибыли на место, буквально на их глазах рядом произошла еще одна авария. Как оказалось, водитель автомобиля Toyota не обратил внимания на знак аварийной остановки. Его машина на большой скорости врезалась в стоящий автомобиль Kia Rio. После этого иномарка вылетела в кювет. Сотрудники Госавтоинспекции тут же бросились на помощь пострадавшим.

- Одна из женщин не подавала признаков жизни. Тогда капитан полиции Сергей Кононов провел сердечно-легочную реанимацию, в результате которой у пострадавшей появились пульс и дыхание. Его напарник Дмитрий Шкуров помог выбраться из поврежденного транспортного средства другим гражданам, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водителя и трех пассажиров автомобиля Toyota доставили в больницу. Благодаря помощи, которую инспекторы оказали на месте ДТП, их жизни вне опасности.

К слову, Сергей Конов дважды выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский федеральный округ, и именно там он получил навыки по оказанию первой медицинской помощи. И именно теперь, когда случилось ДТП, эти навыки пригодились для спасения жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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