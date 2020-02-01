2020-02-07T05:45:33+03:00
Общество

Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Афиша "Комсомольской правды"
Ирина АВТУШКО
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Балет на музыку Петра Чайковского — едва ли не самая известная в мире театральная постановка.Балет на музыку Петра Чайковского — едва ли не самая известная в мире театральная постановка.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С лебединой грацией

Идем на классический русский балет.

Филармония Кузбасса приглашает зрителей на балет «Лебединое озеро».

Когда-то давно известный критик Герман Ларош сказал: «Лебединое озеро» – лучший балет, который я когда-либо слышал... Мелодии, одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются как из рога изобилия».

И действительно, балет на музыку Петра Чайковского — едва ли не самая известная в мире театральная постановка. Шедевр хореографии был создан 130 лет назад и до сих пор является одной из самых крупных жемчужин в короне мировой культуры.

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одиллией, с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное: создал произведение, где балет и музыка — это единое целое, и выбрал тему любви и измены, которая будет волновать людей вечно.

Только на сцене Большого театра балет «Лебединое озеро» был поставлен более 1000 раз. На сегодняшний день из всех существующих редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, которые имеют полностью одинаковые театральные партитуры. В каждой постановке, зритель найдет для себя что-то новое. Спектакль от московской труппы «Классического русского балета» не станет исключением. Великая музыка и хореография в исполнении московских артистов снова заставит ваши сердца трепетать!

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

9 февраля, начало в 17.00

Цена билетов: от 700 до 1800 рублей

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Театр для детей и молодежи предлагает вниманию зрителей спектакль «Между небом и землей». Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Театр для детей и молодежи предлагает вниманию зрителей спектакль «Между небом и землей». Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Между небом и землей

Посвятим вечер душевному спектаклю.

Театр для детей и молодежи предлагает вниманию зрителей спектакль «Между небом и землей».

Вечером подойдите к окну в своей квартире и взгляните на дом напротив. Обычный дом с обычными жильцами. За светящимися окнами скрыта жизнь. За каждым окном своя жизнь, со своими надеждами и переживаниями. Жизнь кипит от подвала до крыши, от лифта до балкона. И если приглядеться, то во всем ее многообразии можно увидеть нечто общее, то, что объединяет все эти окна, лифты и крыши. Это мысли и чувства. Они одни на всех…

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

11 февраля, начало в 19.00

Цена билетов: 250 рублей

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В Кузбасском центре искусств открывается региональная выставка, посвященная грядущему 300-летию области – «Дизайн-Кузбасс». Фото: Ирина АВТУШКО

В Кузбасском центре искусств открывается региональная выставка, посвященная грядущему 300-летию области – «Дизайн-Кузбасс».Фото: Ирина АВТУШКО

Исключительно по-кузбасски

Идем на дизайнерскую выставку.

В Кузбасском центре искусств открывается региональная выставка, посвященная грядущему 300-летию области – «Дизайн-Кузбасс».

Здесь будут представлено больше ста произведений молодых авторов в возрасте от 17 до 35 лет: студентов, профессиональных художников и дизайнеров. Это работы уникальной и печатной графики, графического дизайна, веб-дизайна, видео-дизайна, моушн-дизайна, коллекции одежды и украшений, отражающие концептуальную и художественную трактовку исторического и архитектурного наследия Кузбасса, образов кузбасских городов, особенностей локальной идентичности региона.

Кузбасский центр искусств

Ул. Дзержинского, 6, тел.: (384-2) 75-07-88

С 10 февраля до 22 марта, с 10.00 до 19.00

Цену билетов уточняйте у организаторов

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Детей и их родителей ждут в театре-студии Дмитрия Полякова на спектакле «Ай, болит!». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детей и их родителей ждут в театре-студии Дмитрия Полякова на спектакле «Ай, болит!».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ай, болит!

А чтобы не болело, слушаем истории доктора Витаминкина.

Детей и их родителей ждут в театре-студии Дмитрия Полякова на спектакле «Ай, болит!». Здесь зрители увидят веселого и неунывающего доктора Витаминкина и познакомятся с другими персонажами, для каждого из которых у доктора найдется своя необыкновенная лечебная поучительная история.

Историй будет пять и все они посвящены очень важным вещам: гигиене, правильному питанию, детскому непослушанию, занятию спортом и отдыху на природе, уходу за зубами. В забавной, шуточной форме актеры расскажут детям про основные принципы здорового образа жизни. И каждый увидит, в том или ином эпизоде себя со стороны.

Театр-студия Дмитрия Полякова

ул. Сарыгина, 27, тел.: 8-913-285-6949

8 февраля, начало в 16.00

Цена билетов: 250 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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