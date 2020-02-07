Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Не потерять бы свободу и крылья…

Летим над гнездом кукушки в поисках свободы.

Что такое свобода? Где она – внутри каждого человека или снаружи? Способны ли ее ограничить стены, решетки, границы, рамки? А может, свобода – внутри? И полет мысли невозможно ничем сдержать?

Герои знаменитого романа Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки» заключены в психиатрическую клинику. Внешне они несвободны: вынуждены подчиняться системе, следовать правилам. За каждое нарушение установленного регламента – жестокое наказание. И тут появляется человек, который не способен ограничивать себя условностями и рамками. Но сможет ли он противостоять внешним обстоятельствам, пойти поперек системы, нарушить установленный порядок? Есть ли вообще смысл в борьбе одиночки с системой? Когда вселенский хаос лучше стройной организации? Ответы на эти вопросы и дает спектакль.

Темы внутренней и внешней свободы, независимости и любви, которые в середине прошлого века были хорошей темой для дискуссий, остаются актуальными сегодня и раскрыты в спектакле полностью. Это гимн свободе и человеческой совести. Это авангард вечного сияния чистого разума и неугасимой любви к жизни, это памятник Человеку.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

9 февраля, начало в 18.30

Цена билетов: 250-650 рублей

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Когда ты вернешься, все будет иначе

Наслаждаемся волшебным голосом Зои Ященко.

Гитара, флейта, чарующий голос Зои Ященко, точные, пронизывающие душу слова песен – такова группа «Белая гвардия». Это инструментализированная поэзия, «сентиментальный рок», в котором логичное и последовательное переплетается с чувственным и неосязаемым. «Белая гвардия» - для тех, кто умеет чувствовать, мечтать, любоваться закатом и восходом с высоты горных пиков или крыш многоэтажек, кто силой мысли преодолевает земное притяжение, кто наедине с единомышленниками предается философии.

Ященко и «Белая гвардия» - про тех и для тех, кто очень тонко чувствует красоту, любовь, одиночество и тот самый момент, когда все становится иначе.

Театр Металлургов

пр. Театральный, 6, т.: (384-3) 79-42-98

9 февраля, начало в 17.00

Цена билетов: от 50 до 150 рублей

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На хоккейной площадке Парка приключений ожидается настоящее «Ледовое побоище».Фото: Олег ЗОЛОТО

Валенки, шайба, ворота

Спешим на «Ледовое побоище» и помогаем друг другу.

В Новокузнецке любят хоккей во всех его проявлениях. Мальчишки режут лед на дворовых катках, забрасывают шайбы, победно поднимая клюшки вверх. Мужчины болеют за любимую команду, да и сами порой не прочь сыграть.

Именно для тех, у кого в душе звучит заветное «Шайбу! Шайбу!», в субботу состоится турнир по хоккею. Да не простому, а в валенках. На хоккейной площадке Парка приключений ожидается настоящее «Ледовое побоище» - именно так называется турнир. Чтобы стать его участниками, нужно собрать команду из 5-8 человек, зарегистрировать ее, прийти за час до начала турнира и хорошенько размяться. А потом – показать всем, как именно надо играть в хоккей!

К слову, на турнире предусмотрен командный сбор – 1000 рублей. Все средства будут направлены на благотворительность. А хорошее настроение, азарт и настоящие болельщицкие эмоции – бонусом!

Парк приключений

Ул. Спартака, 5/1, т.: 8-923-631-1107

8 февраля, начало в 14.00

Вход для зрителей свободный

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Театр кукол «Сказ» приглашает на постановку сказки «Три медведя». Фото: Екатерина БАХАРЕВА.

Могут ли люди дружить с медведями?

Узнаем об этом из сказки «Три медведя».

Жили-были три медведя… Нет, не так. Жили-были дед и баба… Нет, снова нет так. В общем, слушайте, как дело было.

Давным-давно жили в одной деревне дед и баба, и была у них, как и положено, внучка. А в лесу жили три медведя. До поры до времени они жили, не подозревая о существовании друг друга, пока однажды внучка не пошла в лес. И вот тогда-то она познакомилась со всеми тремя медведями. Познакомилась – и подружилась. И дружба между людьми и медведями оказалась очень крепкой. Может, и нам есть чему поучиться у сказочных персонажей?

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

8 февраля, начало в 12.00 и 14.00

Цена билетов: от 200 до 250 рублей