Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке
Не потерять бы свободу и крылья…
Летим над гнездом кукушки в поисках свободы.
Что такое свобода? Где она – внутри каждого человека или снаружи? Способны ли ее ограничить стены, решетки, границы, рамки? А может, свобода – внутри? И полет мысли невозможно ничем сдержать?
Герои знаменитого романа Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки» заключены в психиатрическую клинику. Внешне они несвободны: вынуждены подчиняться системе, следовать правилам. За каждое нарушение установленного регламента – жестокое наказание. И тут появляется человек, который не способен ограничивать себя условностями и рамками. Но сможет ли он противостоять внешним обстоятельствам, пойти поперек системы, нарушить установленный порядок? Есть ли вообще смысл в борьбе одиночки с системой? Когда вселенский хаос лучше стройной организации? Ответы на эти вопросы и дает спектакль.
Темы внутренней и внешней свободы, независимости и любви, которые в середине прошлого века были хорошей темой для дискуссий, остаются актуальными сегодня и раскрыты в спектакле полностью. Это гимн свободе и человеческой совести. Это авангард вечного сияния чистого разума и неугасимой любви к жизни, это памятник Человеку.
Новокузнецкий драматический театр
пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43
9 февраля, начало в 18.30
Цена билетов: 250-650 рублей
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Когда ты вернешься, все будет иначе
Наслаждаемся волшебным голосом Зои Ященко.
Гитара, флейта, чарующий голос Зои Ященко, точные, пронизывающие душу слова песен – такова группа «Белая гвардия». Это инструментализированная поэзия, «сентиментальный рок», в котором логичное и последовательное переплетается с чувственным и неосязаемым. «Белая гвардия» - для тех, кто умеет чувствовать, мечтать, любоваться закатом и восходом с высоты горных пиков или крыш многоэтажек, кто силой мысли преодолевает земное притяжение, кто наедине с единомышленниками предается философии.
Ященко и «Белая гвардия» - про тех и для тех, кто очень тонко чувствует красоту, любовь, одиночество и тот самый момент, когда все становится иначе.
Театр Металлургов
пр. Театральный, 6, т.: (384-3) 79-42-98
9 февраля, начало в 17.00
Цена билетов: от 50 до 150 рублей
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На хоккейной площадке Парка приключений ожидается настоящее «Ледовое побоище».Фото: Олег ЗОЛОТО
Валенки, шайба, ворота
Спешим на «Ледовое побоище» и помогаем друг другу.
В Новокузнецке любят хоккей во всех его проявлениях. Мальчишки режут лед на дворовых катках, забрасывают шайбы, победно поднимая клюшки вверх. Мужчины болеют за любимую команду, да и сами порой не прочь сыграть.
Именно для тех, у кого в душе звучит заветное «Шайбу! Шайбу!», в субботу состоится турнир по хоккею. Да не простому, а в валенках. На хоккейной площадке Парка приключений ожидается настоящее «Ледовое побоище» - именно так называется турнир. Чтобы стать его участниками, нужно собрать команду из 5-8 человек, зарегистрировать ее, прийти за час до начала турнира и хорошенько размяться. А потом – показать всем, как именно надо играть в хоккей!
К слову, на турнире предусмотрен командный сбор – 1000 рублей. Все средства будут направлены на благотворительность. А хорошее настроение, азарт и настоящие болельщицкие эмоции – бонусом!
Парк приключений
Ул. Спартака, 5/1, т.: 8-923-631-1107
8 февраля, начало в 14.00
Вход для зрителей свободный
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Театр кукол «Сказ» приглашает на постановку сказки «Три медведя». Фото: Екатерина БАХАРЕВА.
Могут ли люди дружить с медведями?
Узнаем об этом из сказки «Три медведя».
Жили-были три медведя… Нет, не так. Жили-были дед и баба… Нет, снова нет так. В общем, слушайте, как дело было.
Давным-давно жили в одной деревне дед и баба, и была у них, как и положено, внучка. А в лесу жили три медведя. До поры до времени они жили, не подозревая о существовании друг друга, пока однажды внучка не пошла в лес. И вот тогда-то она познакомилась со всеми тремя медведями. Познакомилась – и подружилась. И дружба между людьми и медведями оказалась очень крепкой. Может, и нам есть чему поучиться у сказочных персонажей?
Театр кукол «Сказ»
пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60
8 февраля, начало в 12.00 и 14.00
Цена билетов: от 200 до 250 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU