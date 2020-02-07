Садовничий – Путину: Мы реализовали в Кузбассе серьезный проект

Совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию прошло 6 февраля в Кремле. На совещании под председательством Президента России Владимира Путина говорили о повышении роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы.

Владимир Путин отметил, что нужно вырабатывать новые решения, чтобы высшая школа в регионах была эффективной. Впрочем, такая работа уже вовсю идет. Так, опорные вузы 30-ти регионов получают существенную поддержку. Но, несмотря на это, возможности регионов и крупных столичных центров все еще не равны.

Кузбасс был назван в числе регионов, где успешно проходит реализация проекта «Вернадский» - научно-образовательного консорциума, который объединяет достижения ведущих вузов и вузов региональных. Об этом на заседании сказал ректор МГУ Виктор Садовничий. Он отметил, что благодаря подписанным программам в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Кузбассе, Московской области, Сарове, Татарстане, Тамбовской области, Удмуртии, Ульяновской области, Хабаровском крае, Ханты-Мансийском округе ведется повышение квалификации учителей, подготавливаются аспирантуры, научные школы. За 2019 год проведено более 100 мероприятий.

- Какие примеры я бы мог привести? Кемеровская область – мы с помощью губернатора Цивилева организовали повышение квалификации, используя и дистанционные методы, и, конечно, командировки. Это серьезный проект, мы его реализовали, — подчеркнул Виктор Садовничий.