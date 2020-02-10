Кемеровские онкологи спасли 15-летнего подростка из Республики Алтай, который поступил в областной онкодиспансер в крайне тяжелом состоянии. Полтора года ребенку не могли выставить правильный диагноз.

Как рассказали в Областном клиническом онкологическом диспансере, после новогодних праздников в медучреждение поступил 15-лений школьник из Горно-Алтайска. В конце 2019 года у него диагностировали лимфому Ходжкина (злокачественное заболевание лимфатический системы). По оценке кемеровских врачей, заболевание начало развиваться полтора года назад. Первыми симптомами были кожный зуд, потеря в весе, затем сильный кашель. Когда состояние ребенка стало тяжелым, ему сделали рентген. Снимок показал увеличение лимфоузлов. После этого медики заподозрили лимфому.

– Точный диагноз поставили перед новым годом. У нас в республике нет своей клиники, которая лечит онкологические заболевания у детей. Наше министерство здравоохранения начало искать по всей России больницу, которая бы нас взяла. Все федеральные клиники отказали. Я очень благодарна, что кемеровский онкологический диспансер нас принял, – говорит мама пациента Татьяна.

В областной онкологический диспансер пациент поступил в крайне тяжелом состоянии. Его лихорадило из-за онкологической интоксикации, мучал сильный кашель и было трудно дышать из-за развившегося плеврита.

– Когда он к нам поступил, мы откачали примерно полтора литра жидкости из одной плевральной полости. С началом лечения, еще на этапе подготовки к химиотерапии, пациент престал температурить, уменьшился кашель, – рассказывает заведующий детским онкологическим отделением Александр Марковский.

Кемеровские онкологи спасли школьника из Алтая. Фото: пресс-служба ОКОД

Школьник хорошо перенес интенсивный курс химиотерапии, который длился пять недель. Состояние подростка стало значительно лучше.

- Раньше я очень сильно кашлял, не мог лечь на бок из-за жидкости, голова болела, температурил. Была слабость. Мучал ужасно дикий зуд, особенно по ночам – было много ран от расчесов. После лечения здесь зуд начал проходить. Кашель прошел. Я себя вообще сейчас прекрасно теперь чувствую! – говорит юный пациент Максим.

На время перерыва в лечении мальчик вместе с мамой поехал домой на полторы недели. Ребенку еще предстоит пройти цикл курсов химиотерапии, затем начнется лучевая терапия. Врачи отмечают, что из-за того, что пациент попал на лечение с запущенной формой болезни, шансы на полное выздоровление небольшие, но они есть.

Отметим, что в 2019 году в Кузбассе 228 пациентов встали на учет с диагнозом лимфома. В 41 случае была выявлена лимфома Ходжкина, среди них – один ребенок.