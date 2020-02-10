До -28 градусов похолодает на неделе в Кузбассе

Непривычно теплая погода в начале февраля в ближайшие дни сменится морозцем. По ночам синоптики обещают до -28 градусов, а вот днем местами воздух будет прогреваться до -2.

11 февраля днем синоптики прогнозируют -12...-17 градусов, а местами – всего шесть градусов мороза. Скорость северо-западного ветра может достигать 5-10 метров в секунду. По югу области пройдет снег, в остальных же территориях вероятность осадков невелика.

Среда, 12 февраля, начнется с мороза: местами столбики термометров опустятся до -28 градусов, однако преобладающей температурой будет -17...-22 градуса. Днем воздух прогреется до -8...-13 градусов, местами же будет по-прежнему морозно: до -18. Ветер сменит направление на юго-западное и утихнет, но его редкие порывы будут достигать 12 метров в секунду. Небольшой снег возможен лишь на севере области.

В четверг ночью также будет холодно: -21...-26 градусов, местами - -15...-20. Днем будет преобладать температура -9...-14 градусов, а местами потеплеет до -3...-8. Вечер сменит направление на юго-восточное, осадков не ожидается.

В пятницу ночью на территории всего региона синоптики прогнозируют -17...-22 градуса, но уже днем потеплеет до -7...-12, а местами и до -2 градусов. Вероятность осадкой по-прежнему невелика, а ветер останется слабым.

В субботу еще немного потеплеет: ночью температура воздуха составит -15...-20 градусов, местами – до -10. Днем ожидается -4...-9 градусов. Юго-восточный ветер в течение дня будет менять направление на юго-западное, а его скорость может достигать 14 метров в секунду. И если ночью будет преимущественно без осадков, то днем местами пройдет небольшой снег.