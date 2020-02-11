Бензин в Кузбассе дешевле и доступнее, чем в Новосибирске и на Алтае

Каждый раз, подъезжая к заправке, автомобилисты ворчат: мол, цены на бензин растут как на дрожжах. Как оказалось, бензин в Кузбассе несколько дешевле, чем в соседних регионах. Но при этом менее доступен.

Насколько доступен бензин АИ-92, посчитали аналитики «РИА Рейтинг». Как оказалось, цена за литр далеко не всегда означает, что каждый автомобилист может свободно заливать полный бак и разъезжать по городу или региону. Например, Кузбасс находится на 23 строке рейтинга. Ближайшие соседи – новосибирцы – на 31 строке, Алтайский край – на 74 позиции рейтинга, Республика Алтай – на 49-ой, а Иркутская область - на 18 месте рейтинга. В Томске бензин более доступен, чем у нас – эта область находится на 20 строке рейтинга. Самый же доступный бензин в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Ненецком автономном округе: они расположились на первых трех местах.

Составляя рейтинг, аналитики учитывали стоимость бензина и количество литров, которое можно купить на чистую среднюю зарплату. В Кузбассе в январе 2020 года бензин стоил 40,68 рубля, в пересчете на зарплату это всего 884 литра. Выгоднее всего заправляться в Челябинске: литр бензина стоит всего 39,97 рубля, при этом за месяц жители региона в среднем зарабатывают на 803 литра. В Иркутске бензин доступнее, но дороже, чем в Кузбассе: на одну зарплату можно купить 945 литров бензина по 41,79 рубля.

В Томской области за литр бензина отдают 40,41 рубля, а зарплаты хватает на 920 литров. В Красноярске бензин стоит дороже – 41,23 рубля, но на зарплату жители региона могут залить 1032 литра бензина.

В Новосибирске бензин дороже, чем в Кузбассе – 42,07 рубля, а зарплата «вмещает» в себя всего 801 литр. В Республике Алтай на зарплату можно купить 688 литров бензина по 41,05 рубля. А в Алтайском крае на автомобиле и вовсе ездить невыгодно: здесь бензина стоит 41,02 рубля, но зарплаты хватит лишь на 582 литра.

Примечательно, что самый дорогой бензин продается по 56 рублей за литр в Чукотском автономном округе. Однако по доступности этот регион находится на четвертом месте: на одну заработную плату здесь можно купить 1640 литров! В Москве же стоимость одного литра бензина составляет 42,47 рубля, а зарплаты хватает на 1886 литров.