2020-02-11T13:09:04+03:00
Общество

Бензин в Кузбассе дешевле и доступнее, чем в Новосибирске и на Алтае

Где в Сибири выгоднее всего заправляться
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Бензин в Кузбассе дешевле и доступнее, чем в Новосибирске и на АлтаеБензин в Кузбассе дешевле и доступнее, чем в Новосибирске и на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Каждый раз, подъезжая к заправке, автомобилисты ворчат: мол, цены на бензин растут как на дрожжах. Как оказалось, бензин в Кузбассе несколько дешевле, чем в соседних регионах. Но при этом менее доступен.

Насколько доступен бензин АИ-92, посчитали аналитики «РИА Рейтинг». Как оказалось, цена за литр далеко не всегда означает, что каждый автомобилист может свободно заливать полный бак и разъезжать по городу или региону. Например, Кузбасс находится на 23 строке рейтинга. Ближайшие соседи – новосибирцы – на 31 строке, Алтайский край – на 74 позиции рейтинга, Республика Алтай – на 49-ой, а Иркутская область - на 18 месте рейтинга. В Томске бензин более доступен, чем у нас – эта область находится на 20 строке рейтинга. Самый же доступный бензин в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Ненецком автономном округе: они расположились на первых трех местах.

Составляя рейтинг, аналитики учитывали стоимость бензина и количество литров, которое можно купить на чистую среднюю зарплату. В Кузбассе в январе 2020 года бензин стоил 40,68 рубля, в пересчете на зарплату это всего 884 литра. Выгоднее всего заправляться в Челябинске: литр бензина стоит всего 39,97 рубля, при этом за месяц жители региона в среднем зарабатывают на 803 литра. В Иркутске бензин доступнее, но дороже, чем в Кузбассе: на одну зарплату можно купить 945 литров бензина по 41,79 рубля.

В Томской области за литр бензина отдают 40,41 рубля, а зарплаты хватает на 920 литров. В Красноярске бензин стоит дороже – 41,23 рубля, но на зарплату жители региона могут залить 1032 литра бензина.

В Новосибирске бензин дороже, чем в Кузбассе – 42,07 рубля, а зарплата «вмещает» в себя всего 801 литр. В Республике Алтай на зарплату можно купить 688 литров бензина по 41,05 рубля. А в Алтайском крае на автомобиле и вовсе ездить невыгодно: здесь бензина стоит 41,02 рубля, но зарплаты хватит лишь на 582 литра.

Примечательно, что самый дорогой бензин продается по 56 рублей за литр в Чукотском автономном округе. Однако по доступности этот регион находится на четвертом месте: на одну заработную плату здесь можно купить 1640 литров! В Москве же стоимость одного литра бензина составляет 42,47 рубля, а зарплаты хватает на 1886 литров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кузбассе брошенный любовник из мести пробил машину соперника металлическим ломом
Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций «СУЭК-Финанс»
В Кемерове родители-наркоманы не стеснялись жить на детские пособия
В Кузбассе многотонную фуру стянуло с ледяной дороги в сугроб
С начала года в Кузбассе ввели в строй почти 22 тысячи квадратных метров жилья
Температурный рекорд февраля побит в Кузбассе
В Кузбассе подросток нашел лежащую на рельсах в луже крови собаку
В центре Новокузнецка произошла коммунальная авария
Школы Кузбасса закрываются на карантин
Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе
В Кузбассе у организации арестовали иномарку из-за долга в 8 миллионов рублей
В Кемерове перестанет работать часть светофоров
В Новокузнецке перекрыли еще один участок дороги на проспекте Металлургов
«Полный борт!»: Сергей Цивилев отправился в Новосибирск самолетом
Подросток из Кемерова обчистил чужие банковские карты и украл золото
В ремонт школы в Кемерове власти готовы вложить 10 миллионов рублей
После оттепели в Кузбассе резко похолодало
Новокузнечанка без лицензии лишала клиентов волос