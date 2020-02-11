2020-02-11T13:15:57+03:00
Общество

Сергей Цивилев отправил глав территорий на крыши

Они должны лично проверять очистку кровель от снега
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев отправил глав территорий на крыши. Фото: Администрация Правительства КузбассаСергей Цивилев отправил глав территорий на крыши. Фото: Администрация Правительства Кузбасса
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил главам территорий усилить контроль за очисткой снега с кровель домов, улиц и тротуаров. Причиной стали непростые погодные условия, которые в последние дни наблюдаются в области, в том числе, перепады температуры.

В минувшие выходные в область пришло резкое потепление, которое принесло с собой штормовой ветер, мокрый снег и непривычные для Сибири зимой дождь. А в понедельник существенно похолодало. Вместе с тем, уже к выходным вновь ожидается потепление, и эти погодные качели вызвали беспокойство у руководства региона.

-Из-за сюрпризов погоды участился сход снега и наледи с крыш. Только за выходные произошли два случая, где пострадали люди. Два человека в Мысках и два в Шерегеше, отметил Сергей Цивилев, добавив, что зафиксированы также случаи травмирования кузбассовцев из-за гололеда.

В связи с этим главам городов и районов было поручено контролировать работу жилищников и коммунальщиков, обращая особое внимание на то, чтобы были огорожены опасные места, где возможен сход наледи и снега либо сбиваются сосульки.

Напомним, что по поручению губернатора работает областной штаб по борьбе со снегом. 11 февраля на снегоуборочных работах были заняты свыше 3,8 тысячи людей и 1,7 тысячи машин, в том числе 180 единиц спецтехники привлечены с промышленных предприятий. С начала зимы с территорий уже вывезено 2,6 миллиона кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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