Пятеро эвакуированных из Китая кузбассовцев приедут домой

Четверо кузбассовцев, оказавшихся под Тюменью в карантинном санатории, в скором времени вернутся домой. Точные даты возвращения пока не называются, но известно, что признаков коронавирусной инфекции на сегодняшний день у них не выявлено.

На прошедшем региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса в санатории «Градостроитель» под Тюменью назвали города, куда отправятся россияне после карантина. Как оказалось, среди них есть и кузбассовцы. Самолеты со 144 туристами прибыли в Тюмень из китайской провинции Хубэй 5 февраля. В течение двух недель туристы будут находиться под наблюдением врачей, и лишь потом отправятся по домам. Четверо из них вернутся в Новокузнецк, 33 человека – в Москву, по девять – в Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток и пятеро – в Красноярск.

- По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ, - отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Еще 27 человек вернутся в Кемерово, Псков, Астрахань, Благовещенск, Курск, Оренбург, Якутск, Ульяновск, Саратов, Ижевск, Омск, Иркутск и другие населенные пункты.

Напомним, что сейчас в Кузбассе находится порядка двух десятков человек, которые вернулись из Китая в январе. Все они - дома, на больничном, под наблюдением врачей. В свою очередь кузбассовцы, опасаясь гриппа, ОРВИ и коронавируса, скупают в аптеках простейшие средства защиты от них - медицинские маски. Цены на них постоянно контролирует областная УФАС.

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