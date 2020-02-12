День Святого Валентина 2020 в Кемерове: афиша мероприятий, куда сходить и что посмотреть

14 февраля уже давно прижился в нашей стране и любим многими россиянами. Еще задолго до этого дня люди думают, куда отвести свою вторую половинку, чем удивить, чтобы праздник запомнился надолго. Выбор подарков мы оставили на ваше усмотрение, зато подготовили обзор мероприятий, которые пройдут в День Святого Валентина 2020 в Кемерове.

Про любовь и нелюбовь

Ну чем не подходящий спектакль в такой день? Да и любовь в исполнении актеров Театра для детей и молодежи откроется в совсем другом, порой неожиданном ракурсе.

Как отмечают актеры, у этого спектакля нет драматургической основы. На этот раз театр отказался от традиционного способа ставить спектакль по определенному тексту. В небольшом уютном интерьере буфета нашего театра, где зрители вместе с актерами находятся в одном игровом пространстве, будет разворачиваться живая жизнь живых людей.

Это спектакль – простой и искренний разговор о том, что дорого и понятно каждому: как важно любить и беречь друг друга, как трудно быть счастливым, о том, как мы бываем ранимы и беззащитны и, вместе с тем, жестоки и самонадеянны.

Спектакль – о любви, которая бывает выдуманной и настоящей, робкой и продажной, смешной и трагической. Зритель, вступая в живое общение с актерами, становится непосредственным свидетелем сиюминутного человеческого чувства, живого движения живой человеческой души. Атмосфера уютного кафе, актеры, сидящие за соседним столиком, музыка… создают эффект полного погружения в сюжет спектакля.

Кафе «Поэт и повар»

ул. Орджоникидзе, 7

14 февраля, начало в 18.30

Цена билетов: 900 рублей

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Что может быть лучше, чем пойти со своей второй половинкой на День всех влюбленных в кино? Фото: Кадр из фильма «Сделано в Италии».

Итальянские истории о любви

Что может быть лучше, чем пойти со своей второй половинкой на День всех влюбленных в кино? И репертуар многообещающий – ну кто лучше, чем итальянцы, может рассказать об этом волшебном чувстве.

14 февраля кемеровчанам покажут семь лучших романтических комедий и мелодрам из Италии в рамках фестиваля «Итальянские истории о любви». В них рассказывается о главном чувстве эмоционально, ярко и с фирменной самоиронией, свойственной итальянцам. В программу фестиваля вошли: романтические комедии «Помнишь меня?» Роландо Равелло, «Добро пожаловать в Рим» Риккардо Милани, «Из Неаполя с любовью» Джанлуки Ансанелли, мелодрамы «Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ, «Между нами, девочками» Кристины Коменчини и «Счастье быть одной» Лауры Моранте, а также спецвыпуск альманаха короткого метра «Italian Best Shorts-2: Любовь в Вечном городе».

Кузбасскино

пр. Советский, 4

14-19 февраля, с 10.00 до 22.00

Цена билетов: от 150 до 200 рублей

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Прекрасный вечер влюбленным обещает Музыкальный театр Кузбасса. Фото: www.muz42.ru.

Песни любящего сердца

Прекрасный вечер влюбленным обещает Музыкальный театр Кузбасса. Что еще можешь воспламенить уже имеющиеся чувства, а также разжечь хрупкую и пока невидимую связь, если не хорошая музыка?

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

14 февраля, начало в 18.30

Цена билетов: от 500 рублей

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Шикарная свадьба!

Влюбленные видят в своем ближайшем будущем именно эту точку – свадьбу. Но так и все просто в этой жизни? Герои спектакль «Шикарная свадьба» покажут, что – нет! А зрителей ждет такой сюжет…

…С минуты на минуту в гостинице появится невеста, которой вовсе не обязательно знать, что ее будущий муж провел ночь перед свадьбой с другой.

Пытаясь хоть как-то спасти положение, жених просит шафера выдать незнакомку за свою девушку, которая, кстати, тоже должна приехать на свадьбу.

Так начинается череда смешных и запутанных ситуаций, в которые попадают герои комедии. Смогут ли они выяснить, кто есть кто, и состоится ли бракосочетание, вы узнаете, посмотрев спектакль.

Театр драмы имени Луначарского

ул. Весенняя, 11

14 февраля, начало в 18.00

Цена билетов: от 300 до 800 рублей

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В пятницу всех влюбленных ждут на стадионе «Химик», где запланирована праздничная программа, организованная совместно с «LOVE-Радио». Фото: Руслан ШАКИРОВ.

Праздник на стадионе

В пятницу всех влюбленных (и не только!) ждут на стадионе «Химик», где запланирована праздничная программа, организованная совместно с «LOVE-Радио», посвященная Дню святого Валентина. Гостей ждут массовые катания на коньках, розыгрыш призов и подарков.

Стадион «Химик» (крытый модуль)

Ул. Калинина, 4

14 февраля, начало в 20.00

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Романтическую программу «День Святого Трифона», посвященную Дню влюбленных в славянской мифологии, предлагает музей-заповедник «Красная Горка».Фото: Влад КОМЯКОВ

День влюбленных по-славянски

Тот, кто по каким-то причинам не смог отметить праздник 14 февраля, может это сделать на следующий день. Необычную программу предлагает музей-заповедник «Красная Горка».

Романтическая программа «День Святого Трифона» посвящена Дню влюбленных в славянской мифологии. Участникам предложат автобусную обзорную экскурсию «С любовью к городу». Экскурсанты узнают о становлении и развитии Кемерова, о жизни людей, которые находились у самых истоков промышленного освоения региона.

Второй частью программы станет музыкальный салон в каминном зале. Аудитории представят концертную программу. Музыканты, артисты, декламаторы исполнят тематические композиции о любви.

- Напомню, что в православной традиции Святой Трифон - покровитель женихов и невест. Как обычно мы приглашаем всех желающих, а влюбленные пары с особым пиететом, - комментирует Алина Менчиц, культорганизатор научно-просветительского отдела музея. –Вас ожидает камерная обстановка, великолепная музыка и душевный уют! Надеемся, что вечер подарит много хороших и добрых впечатлений!

Сбор на обзорную экскурсию у автобусной остановки «Драмтеатр»

15 февраля, начало в 14.30 (экскурсия) и в 16.00 (музыкальный салон)

Цена билетов: по 150 рублей за обе части мероприятия

Дополнительная информация и запись по телефону: 8 (384-2) 45-46-46