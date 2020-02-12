Начальника отдела полиции Кузбасса подозревают в избиении человека

В Кузбассе проводится проверка в отношении начальника одного из районных отделов МВД. Его подозревают в нанесении побоев задержанному жителю.

Как рассказали в СУ СКР России по Кемеровской области задержанным оказался 43-летний начальник отдела полиции по Таштагольскому району.

По версии следствия, 9 февраля в отделение полиции «Шерегеш» за мелкое хулиганство доставили 39-летнего, ранее уже судимого, местного жителя. Начальник отдела зашел в камеру для административно-задержанных и нанес мужчине побои.

Преступные действия коллеги выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности, которые после получения информации направились в районный отдел по поручению начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова.

На основании собранных материалов следствием возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия.

-В настоящее время сотрудник полиции задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, - рассказали в кузбасском Следкоме. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В свою очередь, в ГУ МВД по Кемеровской области добавили, что назначено проведение служебной проверки, по результатам которой руководитель районного отдела будет уволен по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством.