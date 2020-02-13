Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели мужчины в больнице Таштагола

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Москве личный прием граждан. На встречу приехали жители нескольких регионов, в том числе, и жительница Кузбасса.

На приеме женщина пожаловалась Александру Бастрыкину, что приостановлено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту смерти ее мужа. В октябре 2017 года мужчина поступил в Таштагольскую районную больницу в состоянии комы, где позже и скончался. Женщина уверена, что к гибели супруга привело оказание медицинских услуг ненадлежащего качества.

По уголовному делу, возбужденному по статье «Причинение смерти по неосторожности», уже проведено две экспертизы. Поскольку их результаты противоречат друг другу, то была назначена третья экспертиза. Также женщина попросила ознакомить ее с постановлением о назначении экспертизы.

-Глава СК России поручил передать уголовное дело в центральный аппарат, также возбудить уголовное дело о халатности врачей и провести служебную проверку в отношении сотрудников СУ СК России по Кемеровской области, - сообщили в федеральном ведомстве.

Также к главе российского Следкома обратилась жительница Ставрополья, у которой в Кузбассе еще в 2008 году пропал брат и его друг. По словам женщины, последним местом, где они находились, был магазин в Прокопьевске. Заявительница считает, что с исчезновению родственника может быть причастен директор магазина, состоявший с пропавшими в деловых отношениях. Данную версию в рамках возбужденного уголовного дела следователи проверяли, но потом расследование было приостановлено. Женщина просит наказать лиц, виновных в убийстве ее брата и его знакомого. Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат СК России. В отношении сотрудников назначена процессуальная проверка.

-Что вы ерундой страдаете? Почему с заявителем не установили контакт? - задал вопрос глава СК России своим подчиненным.