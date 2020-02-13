На выходных в Кузбасс придет тепло

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе. В область снова вернулось тепло.

В пятницу, 14 февраля, немногие захотят проводить время на рабочем месте. Это и неудивительно – за окном будет чудесная погода. Днем воздух прогреется до -6…-11 градусов, а местами по области ожидается 0…-5. В ночь на субботу столбики термометра покажут -10…-15 градусов, местами до -25, зато днем существенно потеплеет – на улице будет всего -2…-7 градусов мороза.

Ночью в воскресенье, 17 февраля, температура опустится до -11…-16 градусов, местами до -26, днем воздух снова прогреется до -2…-7 градусов.

В ночь на понедельник ожидается всего -13…-18 градусов мороза, а днем жители Кузбасса смогут наблюдать уже знакомые за последние дни цифры: -2…-7 градусов.

Синоптики отмечают, что все эти дни пройдут преимущественно без осадков. При этом водителям и пешеходам все равно стоит быть внимательными на дорогах – прогнозируются изморозь и гололед.