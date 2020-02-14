187 горняков эвакуировали из шахты из-за землетрясения в Шерегеше

Минувшей ночью в Кузбассе произошло землетрясение. Его эпицентр находился в районе шахты «Шерегешская». 187 человек, находившихся в шахте, были эвакуированы.

Силу подземного толчка ощутили на себе туристы, отдыхавшие на горнолыжном курорте «Шерегеш», а также местные жители. В соцсетях, несмотря на поздний вечер – а землетрясение случилось в 22.41 – тут же началось обсуждение, что же случилось. Часть была уверена, что подземный толчок носит техногенный характер, а некоторые в шутку предположили, что землетрясением был отмечен долгожданный запуск сектора Е. Однако позже выяснилось, что подземный толчок носил природный характер – об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения - неподалеку от горнолыжных трасс. ФОТО: скриншот idp-cs.net.

Эпицентр землетрясения находился менее чем в километре от жилых домов, гостиничных комплексов и горнолыжных трасс. Однако сильнее всего его почувствовали шахтеры, которые находились в это время под землей. Как отметили в пресс-службе Таштагольского района, сейсмодинамическое явление произошло на глубине 235 метров в районе восьмого штрека. Магнитуда составила 4,2.

- В шахте «Шерегешская» находились 187 человек, люди самостоятельно вышли на поверхность. Было проведено обследование выработок, повреждений не обнаружено. С 03:00 шахта работает в штатном режиме, - прокомментировала ЧП Марина Кустова, пресс-секретарь администрации Таштагольского района.

Сообщение о землетрясении поступило поздним вечером. ФОТО: Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН

Еще в двух шахтах, расположенных неподалеку, в момент землетрясения также работали люди. В шахте возле Таштагола – 179 человек, в шахте возле поселка Каз – 87 человек. Обе шахты работают в штатном режиме.