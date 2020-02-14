В Кемерове на ФПК произошла коммунальная авария. Здесь из-за порыва трубы фонтан воды и пара поднимается выше девятого этажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/760936" frameborder="0"></iframe> В Кемерове прорвало магистраль.Видео: соцсети

Очевидцы сняли на видео огромный столб горячей воды и пара, которые поднимаются выше девятого этажа. В комментариях они отметили, что это - последствия коммунальной аварии.

Как выяснилось, на трубопроводе на ФПК произошло технологическое нарушение. Как только стало известно об аварии, на место выехали представители администрации города, на месте работают теплоэнергетики. В максимально короткие сроки они отключили подачу воды, и фонтан горячей воды, который попал на видео, перестал бить.

В настоящее время уточняется информация о причинах инцидента, а также количество домов, попавших под отключение.