2020-02-14T19:35:15+03:00
Происшествия

В Кемерове прорвало магистраль

Фонтан воды и пара поднимается выше девятого этажа [видео] [обновляется]
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове прорвало магистраль . ФОТО: кадр видео "Открытый город"В Кемерове прорвало магистраль . ФОТО: кадр видео "Открытый город"
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В Кемерове на ФПК произошла коммунальная авария. Здесь из-за порыва трубы фонтан воды и пара поднимается выше девятого этажа.

В Кемерове прорвало магистраль.Видео: соцсети

Очевидцы сняли на видео огромный столб горячей воды и пара, которые поднимаются выше девятого этажа. В комментариях они отметили, что это - последствия коммунальной аварии.

Как выяснилось, на трубопроводе на ФПК произошло технологическое нарушение. Как только стало известно об аварии, на место выехали представители администрации города, на месте работают теплоэнергетики. В максимально короткие сроки они отключили подачу воды, и фонтан горячей воды, который попал на видео, перестал бить.

В настоящее время уточняется информация о причинах инцидента, а также количество домов, попавших под отключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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