2020-02-17T10:04:45+03:00
Общество

В Кузбасс идут рыбные обозы из Томска

Обоз и спецпоезд проедут по региону в рамках проекта «Красный обоз».
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В Кузбасс идут рыбные обозы из Томска. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.В Кузбасс идут рыбные обозы из Томска. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.
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Напоминанием о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны станет «Красный обоз», который пройдет по Томской области и Кузбассу. Рыбный обоз – почти такой же, как в 1942 году – уже отправился из Томска в Кемерово.

Проводы обоза. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.

Проводы обоза. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.

В далеком 1942 году кузбасские шахтеры день и ночь работали в забоях, чтобы обеспечить углем страну. Наши земляки добывали 80 процентов необходимого угля, отдавая все силы работе. Чтобы поддержать их, помочь восстановить силы после трудового дня, рыбаки Нарымского края (Томском области) решили собрать кузбассовцам рыбный обоз. Они на санях прошли по всему региону и собрали 620 тонн свежей рыбы. А потом отправили ее по железной дороге. Соседи-рубаки помогли избежать горнякам голода, а те с удвоенной силой брались за работы.

Томские рыбаки отправили в 1942 году 620 тонн рыбы в Кузбасс. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.

Томские рыбаки отправили в 1942 году 620 тонн рыбы в Кузбасс. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.

- По Томской области в память о тех событиях поехал санный обоз, оформленный в стиле военного времени. Он повторит маршрут рыбаков, а затем передаст эстафету электровозу с тремя тематически оформленными вагонами, - написал на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Впрочем, и обоз, и поезд будут немного отличаться от тех, военных. Рыбу они не повезут, а в вагонах расположится интерактивная выставка, где будет показан рабочий быт кузбассовцев. Будет в поезде и вагон-теплушка, где артисты артбригады исполнят песни военных лет, а также вагон с военно-полевой кухней.

Обоз идет по Томской области. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.

Обоз идет по Томской области. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.

24 марта поезд приедет в Анжеро-Судженск, 28 марта - в Новокузнецк, а 2 апреля - в Кемерово.

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