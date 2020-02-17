2020-02-17T10:55:31+03:00
Общество

Большую опухоль удалили кемеровские онкологи у ребенка

14-летняя девочка после операции идет на поправку
Екатерина РОМАНОВА
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Большую опухоль удалили кемеровские онкологи у ребенкаБольшую опухоль удалили кемеровские онкологи у ребенкаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Удалить большую опухоль и сохранить девочке-подростку возможность в будущем стать мамой - такая стояла задача перед кузбасскими хирургами. И они с этой задачей справились!

В 2019 году 14-летняя девочка пожаловалась маме на неприятные ощущения и тяжесть внизу живота. Маму это не на шутку обеспокоило, она взяла дочку за руку и отвела к детскому гинекологу. После осмотра врач направила подростка на УЗИ, и уже там подтвердились самые худшие опасения: у девочки обнаружили новообразование.

Пациентку с большой опухолью тут же направили в Кемеровский областной онкологический диспансер. И здесь хирурги детского и гинекологического отделений объединили усилия, чтобы помочь юной пациентке. Врачи не только удалили опухоль, но и сохранили все органы. В будущем девочка сможет стать мамой.

- Накануне юная пациентка прошла плановый осмотр, который показал, что все хорошо - беспокоится не о чем, - сообщает пресс-служба кемеровского онкодиспансера.

Особенно сильно за здоровье девочки и ее будущее переживала мама, Анна Ивановна.

- Очень помогли врачи, полностью удалили опухоль, сохранили репродуктивный потенциал. Надеюсь, что у моей дочери в дальнейшем все будет хорошо. Очень благодарна врачам, всему персоналу детского онкологического отделения - за их профессионализм, за их душевную отзывчивость, - рассказала мама юной пациентки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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