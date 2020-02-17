2020-02-17T12:18:07+03:00
Общество

На неделе в Кузбассе будет от -20 до +1 градуса

Синоптики дали прогноз погоды на 18-21 февраля
Ирина АВТУШКО
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На неделе в Кузбассе будет от -20 до +1 градусаНа неделе в Кузбассе будет от -20 до +1 градусаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На неделе в Кузбассе будет ощутимый разброс температур – от -20 до +1 градуса. Такой прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник, 18 февраля, в регионе ожидается -2…-7 градусов. Будет дуть несильный западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров. Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег.

В ночь на среду столбики термометра покажут -10…-15 градусов, в отдельных районах до -20. Днем температура будет та же, что и накануне: -2…-7 градусов. А вот ветер усилится: ночью порывы могут достигать 15 метров в секунду, днем – до 20 метров в секунду. Также пройдет небольшой, местами умеренный и мокрый снег.

В ночь на четверг начнет теплеть. Прогнозируется -7…-12 градусов, в отдельных районах до -17. Днем воздух прогреется до -4…+1 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Пройдет небольшой, местами умеренный и мокрый снег.

В последний рабочий день недели, 21 февраля, ночью температура опустится до -8…-13 градусов, местами до -20. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду, усиливаясь до 15 метров. Ожидаются осадки, умеренный и мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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