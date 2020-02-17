Власти Кузбасса и РусГидро достроят Крапивинскую ГЭС

Губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов подписали соглашение о завершении строительства Крапивинской ГЭС, которой уже более 40 лет. Этому предшествовало исследование состояния гидроузла, которое показало – для завершения работ можно использовать ранее возведенные сооружения. Кроме того, за счет использования современного оборудования можно увеличить мощность ГЭС до 345 МВт.

Напомним, что строительство гидроузла в Крапивинском районе на реке Томи началось еще в 1976 году, проектная мощность составила 300 МВт. Целью строительства на тот момент было создание водохранилища для водозабора, эффективного источника генерации и защиты территорий Кемеровской и Томской областей от паводков. Однако в 1989 году строительство было остановлено из-за проблем с финансированием, возвести удалось лишь 50 процентов объекта.

-Крапивинский гидроузел позволит решить ряд экологических проблем Кузбасса. Объект даст возможность контролировать паводки на Томи и при этом сделает реку снова полноводной. Ввод гидроузла улучшит водоснабжение городов. Плюс к этому - появится экологически чистый источник электроэнергии, гидроэлектростанция, – подчеркнул во время встречи Сергей Цивилев.

В свою очередь Николай Шульгинов отметил, что РусГидро готово выполнить все проектные и строительные работы, для этого имеются необходимые компетенции и гигантский опыт гидростроительства.

Следующим шагом завершения строительства Крапивинской ГЭС станет оценка ее влияния на окружающую среду с привлечением представителей научного сообщества, а также представление проекта широкой общественности. Кроме того, Правительство Кузбасса инициирует передачу незавершенного гидроузла из федеральной собственности в собственность региона.

На завершение строительства Крапивинской ГЭС понадобится пять лет с момента начала работ. Стоимость и окончательные технические параметры проекта будут определены по итогам разработки и утверждения Главгосэкспертизой проектной документации. По завершению строительства планируется, что среднегодовая выработка Крапивинской ГЭС, на которой будут установлены три гидроагрегата мощностью 115 МВт каждый, составит более 2 миллиардов кВт/ч.