2020-02-18T09:03:39+03:00
Общество

В 2020 году в Кузбассе расселят 1169 ветхих и аварийных домов

Переехать в новое жилье смогут 2,8 тысячи жителей
Мария КОЛОСОВА
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В 2020 году в Кузбассе расселят 1169 ветхих и аварийных домов. Фото: Администрация Правительства КузбассаВ 2020 году в Кузбассе расселят 1169 ветхих и аварийных домов. Фото: Администрация Правительства Кузбасса
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В Кузбассе продолжается реализация программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Планируется, что в текущем году будет расселено 1169 непригодных для проживания домов.

Напомним, что с 2008 года регион участвует в данной программе с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. В 2019 году госкорпорация проверила ход расселения аварийных домов в регионе. Был осмотрен 21 жилой дом, построенный с 2013 по 2017 годы в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком и Полысаеве, а также два дома в Юрге и Кемерово, которые были заселены в 2019 году.

-Все обращения граждан по качеству предоставленных жилых помещений взамен аварийных, поступающие в адрес Фонда содействия реформированию ЖКХ, ставятся на контроль региону. Информация о ликвидации замечаний предоставляется в Фонд в строго установленном порядке. За неустранение или несвоевременную ликвидацию строительных недоделок и замечаний, предусмотрены штрафные санкции, - отметила начальник областного департамента строительства Ирина Печеркина.

Замечания были. Но часть – это мелкие недоделки вроде микротрещин в штукатурке, которые на безопасность проживания не влияют. Также на ряде домов отсутствовали таблички с указанием класса энергоэффективности, контакты застройщика и контролирующих служб.

Помимо качества жилья специалисты Фонда оценили готовность региона к реализации программы на 2019-2025 годы, а также ход выполнения текущих мероприятий. В 2019 году в регионе расселено 946 семей – это 2327 человек. В 2020 году Кузбасс планирует переселить 2801 человека из 1169 аварийных жилых помещений площадью 52,26 квадратных метра в 26 муниципалитетах. На эти цели из средств Фонда будет направлено 1,51 миллиарда рублей, еще 304,51 миллиона рублей добавит область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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