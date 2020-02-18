Вопрос назрел давно: Сергей Цивилев рассказал о строительстве новой налоговой в Кемерове

В областном центре 18 февраля забили первую сваю на месте нового здания кемеровской налоговой службы. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Восьмиэтажное здание, которое будет располагаться в Центральном районе города по проспекту Октябрьскому, 30а, планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

- Вопрос о создании единого налогового центра назрел давно, но дело не двигалось с мертвой точки. Тогда я обратился в ФНС России и убедил налоговиков начать строительство, пообещав лично контролировать возведение здания на всех этапах, - сообщил глава региона.

В ведомстве инициативу поддержали и выделили средства на строительство в Кемерове нового здания с удобными кабинетами и залами для приема граждан. Это актуально, учитывая то, что сейчас налоговая служба располагается в разных зданиях, а это не очень удобно как для посетителей, так и для самих сотрудников.

Поскольку здание возводится в уже существующей застройке, к его архитектурному дизайну и цветовой гамме предъявлялись повышенные требования. Его площадь составит 12,6 тысячи квадратных метров. Внутри будут оборудованы залы для посетителей, зоны сортировки документов, зал для хранения документации, переговорные, конференц-зал на 200 мест, четыре лифта. Снаружи предусмотрена парковка для автомобилей. Общая стоимость строительства составит более 1,3 миллиарда рублей.