Бывшего замгубернатора Кузбасса будут судить за взятки

Экс-замгубернатора сразу двух регионов - Кузбасса и Владимирской области - в скором времени предстанет перед судом. Елену Мазанько подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Елена Мазанько - уроженка Кузбасса. Здесь с 2001 года она возглавляла департамент потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской области. Затем с 2009 по 2010 год была замгубернатора по поддержке и развитию предпринимательства. А в 2013 году пришла работать в администрацию Владимирской области. Она занимала пост вице-губернатора по имущественным отношениям до тех пор, пока ее не заподозрили в получении взяток.

Бывшему вице-губернатору Елене Мазанько предъявляют обвинение в получении взяток на сумму в три миллиона рублей - от предпринимателей, которым она помогала получать госконтракты, будучи вице-губернатором Владимирской области. Уголовное дело возбудили еще в июне 2017 года. Мазанько поместили под домашний арест, а в ноябре 2017 года отстранили от должности, об этомсообщает «КП - Владимир».

А через год, в ноябре 2018-го, центральный аппарат Следственного комитета РФ возбудил еще одно уголовное дело. Елену Мазанько заподозрили в превышении должностных полномочий. По данным пресс-службы УФСБ по Владимирской области, чиновница помогала получать государственные контракты знакомым бизнесменам - землякам из Кузбасса. Так, она обеспечила победу на конкурсе на ремонт зала совещаний в здании администрации области и здании департамента здравоохранения. Сумма контрактов составляла 55 и 31 миллион рублей. Предполагается, что этим она нанесла ущерб бюджету в семь миллионов рублей.