2020-02-19T11:36:53+03:00
Происшествия

Бывшего замгубернатора Кузбасса будут судить за взятки

Елену Мазанько подозревают в получении денег от предпринимателей за госконтракты
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Бывшую замгубернатора Кузбасса будут судить за помощь землякамБывшую замгубернатора Кузбасса будут судить за помощь землякамФото: Алексей СУХОВ
Изменить размер текста:

Экс-замгубернатора сразу двух регионов - Кузбасса и Владимирской области - в скором времени предстанет перед судом. Елену Мазанько подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Елена Мазанько - уроженка Кузбасса. Здесь с 2001 года она возглавляла департамент потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской области. Затем с 2009 по 2010 год была замгубернатора по поддержке и развитию предпринимательства. А в 2013 году пришла работать в администрацию Владимирской области. Она занимала пост вице-губернатора по имущественным отношениям до тех пор, пока ее не заподозрили в получении взяток.

Бывшему вице-губернатору Елене Мазанько предъявляют обвинение в получении взяток на сумму в три миллиона рублей - от предпринимателей, которым она помогала получать госконтракты, будучи вице-губернатором Владимирской области. Уголовное дело возбудили еще в июне 2017 года. Мазанько поместили под домашний арест, а в ноябре 2017 года отстранили от должности, об этомсообщает «КП - Владимир».

А через год, в ноябре 2018-го, центральный аппарат Следственного комитета РФ возбудил еще одно уголовное дело. Елену Мазанько заподозрили в превышении должностных полномочий. По данным пресс-службы УФСБ по Владимирской области, чиновница помогала получать государственные контракты знакомым бизнесменам - землякам из Кузбасса. Так, она обеспечила победу на конкурсе на ремонт зала совещаний в здании администрации области и здании департамента здравоохранения. Сумма контрактов составляла 55 и 31 миллион рублей. Предполагается, что этим она нанесла ущерб бюджету в семь миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов ищет себе замену
Три человека пострадали в ДТП с бензовозом в Кузбассе
В Кузбассе создано еще одно министерство
Снова за парту: когда в кузбасских школах закончится карантин
В каких кузбасских городах будут ездить новые автобусы
Пьяный пассажир поезда ударил новокузнецкого полицейского
В Кемерове появится 50-метровый бассейн
В Кузбассе рабочий завода получил тяжелые ожоги
Кубок Победы прибыл в Кузбасс
ГИБДД Кузбасса предупредила водителей о метелях и мокром снеге
Премьерный показ фильма «Счастье в конверте» прошел в Кемерове
Трое кузбассовцев ради свободы отдали сотни тысяч рублей на благотворительность
Кузбасс снова засыпает снегом
В Кузбассе за попытку защититься от насильника женщина получила 12 лет колонии
Сергей Цивилев рассказал о проблемах с вывозом мусора в Кузбассе
В Москве появилась Кузбасская площадь
Огненный град: испытания ракетных систем прошли под Кемеровом
Демоны заставили кемеровчанина совершить преступление
Директора кузбасской школы обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге
Почта России прокомментировала случай с нападением на почтальона в Кузбассе
В Кузбассе разносившему пенсии почтальону проломили голову монтировкой
В Кемерове для сохранности дорог ограничат движение большегрузов
Кемеровчанин пытался купить жилье за килограмм героина
Витаминов захотелось: кемеровчанин украл из киоска апельсины и помидоры
Началось строительство здания налоговой службы за 1 миллиард рублей в Кемерове
Выплаты за Александра Головина может получить спортшкола из Новокузнецка
Автогрейдер загорелся на кузбасской дороге
Один погиб, один травмирован: двое кузбассовцев попали под поезд
Цех по изготовлению полуфабрикатов закрыли в Кузбассе