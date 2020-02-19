Эдита Пьеха призналась, что живет на кузбасскую пенсию

Эдита Пьеха, певица и звезда советской эстрады, призналась, что получает неплохую пенсию. Точнее, две пенсии. При этом одна из них, по ее собственному заявлению, «шахтерская».

Знаменитая Эдита Пьеха заявила, что у нее пенсия - вполне приличная, 45 тысяч рублей. Примечательно, что эта сумма сложилась из обычной пенсии и еще одной, дополнительной, пенсии, которая положена Эдите Станиславовне благодаря бывшему губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

- Получаю две пенсии - артистическую и шахтерскую. В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул «Почетный шахтер». Получаю около 45 тысяч рублей, - заявила Пьеха изданию teleprogramma.pro.

Эдите Пьехе в 2012 году было присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской области» - именно за это звание предусмотрена ежемесячная пенсия в 25 тысяч рублей. Получать или не получать эти выплаты – личное дело каждого почетного гражданина. Чтобы ежемесячная добавка была, сейчас необходимо после получения звания написать заявление. К слову, в настоящий момент почетных граждан более 400 человек!

- Сейчас пенсия за звание - тяжелое бремя для бюджета, - отметил политолог, доктор исторических наук Александр Коновалов. - Для его преодоления пошли сразу двумя путями: во-первых, к обеспеченным получателям стали обращаться с просьбами подать заявление об отказе в получении пенсии; во-вторых, предусмотрели, что при присвоении звания в последующем будет действовать такой порядок: право на областную пенсию в 25 тысяч рублей возникает только у неработающих пенсионеров. Пьеха продолжала выплаты спокойно получать, поскольку к ней с просьбой об отказе никто обратиться не рискнул.

Впрочем, справедливости ради, заметим, что в отличие от народных артистов СССР, живущих в Москве и получающих благодаря мэру Собянину по 30 тысяч рублей надбавки за звание, Эдита Пьеха живет в Санкт-Петербурге и таких выплат не получает.

А вот в том, что пенсию от Кузбасса Эдита Пьеха получает именно за звание «Почетный шахтер», Александр Коновалов усомнился.

- Звание «Почетный шахтер Кузбасса», в отличие от «Заслуженного шахтера Кузбасса», действительно для руководителей и олигархов. Звезда там роскошная, из белого золота с сапфирами и бриллиантами, - отметил историк и политолог. - Вполне возможно, что и этого звания Пьеха удостоилась (как, к примеру, удостоились серебряных касок Олег Табаков и Надежда Бабкина). Но никаких ежемесячных выплат за эти звания из областного бюджета не предусмотрено.