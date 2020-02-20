День защитника Отечества 23 февраля 2020 в Кемерове: куда сходить, что посмотреть

Первые после новогодних праздников длинные выходные будут посвящены нашим дорогим мужчинам! И наверняка им захочется не просто получить подарок, а сходить развлечься. Выбираем, куда отправиться 23 февраля 2020 в Кемерове.

В музей с папой по военному билету

В день защитника Отечества в музее-заповеднике «Красная Горка» пройдет традиционная акция «В музей с папой по военному билету».

Военный билет главы семейства позволит по льготной стоимости всем членам семьи посетить выставки и экспозиции музея, а также побывать на мастер-классе «Азбука Морзе».

Кроме того, с 12.00 до 15.00 часов на территории музея пройдет бесплатный квест «Военный корреспондент», в ходе которого участники узнают, какими знаниями и навыками должен обладать представитель этой профессии. В течение дня в музее будет звучать патриотическая музыка.

- Традиционная акция в День защитника Отечества – это прекрасный повод посетить музей всей семьей, - отметила заведующая научно-просветительского отдела Светлана Планкина.- В этот праздничный день мы предлагаем семьям программу, в которой каждый сможет продемонстрировать свои знания, выносливость и силу. Надеемся, что и взрослые, и дети смогут прочувствовать атмосферу праздника вместе с нами! Ведь Родина начинается с семьи! Не забудьте взять с собой военный билет!

Музей-заповедник «Красная Горка»

Ул. Красная горка, 17, тел.: (384-2) 45-43-43

23 февраля, с 10.00 до 17.30

Цена билетов: от 30 до 100 рублей

*************************************************************************

23 февраля в Государственной филармонии Кузбасса пройдет концерт «Домой с Победой».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриотический концерт в филармонии

23 февраля в Государственной филармонии Кузбасса пройдет концерт «Домой с Победой».

Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? Песни и танцы все четыре года Великой Отечественной поднимали боевой дух солдат. Поэтому и вернулись они домой с Победой. Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» и солисты филармонии Кузбасса представляют программу «Домой с победой».

Зрителей ждут матросский танец «Яблочко», песни «Севастопольский вальс» и «Смуглянка», «Калинка» - знакомые всем поколениям зрителей произведения вокального и хореографического искусств, а также много других замечательных номеров, которые оставят о вечере теплые чувства.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

23 февраля, начало в 17.00

Цена билетов: 500 рублей

*************************************************************************

Кузбасскино приглашает зрителей на фильм «Солдатик». Фото: кадр из фильма.

Фильм о маленьком солдатике

Кузбасскино приглашает зрителей на фильм «Солдатик». Он основан на реальных событиях.

«Солдатик» - это история о волнующих и героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата – героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих родных, попал в действующую армию. С шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать этому почетному званию, стал настоящим защитником Родины. Серьезная фронтовая судьба, но мальчишка и на войне остается мальчишкой. Как и все дети, он бывает озорной, иногда проказничает, порой наивный и трогательный и в то же время, этот маленький солдат может дать урок мужества, патриотизма и стойкости любому взрослому человеку.

Кузбасскино

пр. Советский, 4

23 февраля, с 16.00 до 20.00

Цента билетов: от 150 рублей

*************************************************************************

Стадион «Химик» приглашает кемеровчан отметить День защитника Отечества на катке. Фото: Илья СОЛОМАТИН.

На старт! Внимание! На каток!

Стадион «Химик» приглашает кемеровчан отметить День защитника Отечества на катке. В этот день здесь будет действовать праздничная акция – для всех военнослужащих, предъявивших соответствующий документ, действует 50-процентная скидка на катание.

Стадион «Химик» (крытый модуль)

ул. Калинина, 4

Цена билетов: от 120 до 360 рублей