В Кузбассе прогнозируют потепление до +5 градусов

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какую погоду ждать жителям региона в ближайшие дни. Похоже, что весна не за горами - температура будет подниматься выше нуля.

В пятницу, 21 февраля, по области ожидается 0… -5 градусов, а в отдельных районах - до +5. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, однако ночью его порывы могут достигать 18, а днем 20 метров в секунду. Синоптики прогнозируют в последний рабочий день небольшой, местами умеренный и мокрый снег, метели и гололед.

В субботу ночью столбики термометров покажут -5… -10 градусов, местами до -15. Днем снова потеплеет до 0… -5. Ветер направления не сменит, но будет слабее - скорость составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров. По югу области пройдет умеренный, местами мокрый снег.

В ночь на воскресенье по сравнению с предыдущими сутками начнет немного холодать. Температура составит -7… -12 градусов, местами до -17. Днем прогнозируется -1… -6 градусов. Ветер сменит направление на северо-восточное и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Также ожидаются осадки - небольшой снег, днем мокрый снег.

Ночью в понедельник, 24 февраля, кузбасские синоптики обещают -10… -15, а местами -20 градусов. Днем воздух прогреется до -2… -7. Ветер скорости и направления не изменит, а сам день пройдет преимущественно без осадков.