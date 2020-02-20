За полгода число участников проекта «Яндекс.Учебник» в Кузбассе выросло в восемь раз

Технологии не стоят на месте, и вот уже на смену привычным учебникам приходят цифровые – удобные и универсальные. К слову, всего за полгода в Кузбассе число участников проекта «Яндекс.Учебник» выросло в восемь раз!

Образовательный проект «Яндекс.Учебник» набирает все большую популярность в Кузбассе. За последние полгода к проекту присоединились 1455 учителей и 24 187 учеников из 137 школ 87-ми населенных пунктов Кузбасса. К слову, более 19 тысяч учеников – это жители моногородов региона.

Проект «Яндекс.Учебник – моногородам» стартовал в Кузбассе весной 2019 года совместно с в ВЭБ.РФ и Фондом развития моногородов. Благодаря их участию, учителя получили возможность пройти специальную программу повышения квалификации в работе с цифровыми образовательными инструментами.

Где занимаются по «Яндекс.Учебнику»?

Первопроходцами проекта «Яндекс.Учебник» были Гурьевск, Мариинск, Междуреченск, Осинники, Тайга и Таштагол. Но позже к ним присоединились еще 16 моногородов. Самыми активными стали Анжеро-Судженск, Белово, Междуреченск, Новокузнецк, Прокопьевск и Юрга.

Больше всего школьников, которые обучаются через цифровую платформу, в Новокузнецке: 3471 ученик. Помогают им в этом 212 учителей из 66 школ. Чуть меньше школьников присоединилось к образовательной интернет-программе в Белове. Здесь «Яндекс. Учебником» пользуются 2262 учеников и 165 учителей из 20 школ. На третьем месте – Междуреченск: 1534 ребенка и 77 педагогов из 13 школ.

"Яндекс. Учебник" удобен и для учителей, и для учеников.

Высокий потенциал

- У этого проекта очень хороший потенциал роста, - рассказала координатор проекта по моногородам в Междуреченске Ольга Малмыгина. - Например, после получения одной из школ Междуреченска Яндекс.Станции сразу несколько школ выразило желание принять участие в проекте. Учителя часто делятся с нами, что сервис значительно упростил их жизнь.

Координаторы проекта отмечают, что учителя и ученики оценили удобство образовательной интернет-программы. А одной из наиболее удобных опций они считают дистанционность.

- Учебник помогает учителям и ученикам, особенно сейчас, когда объявлен карантин. У школьников есть возможность продолжать обучение, не выходя из дома и учиться, а учителя рады тому, что учебный процесс не останавливается, отмечает координатор из города Тайга Татьяна Волошина. - Благодаря сервису учитель может наблюдать, занимается ли ребенок, сколько было подходов, какие проблемы возникли в процессе усвоения материала. И уже с учетом этой информации подбирает индивидуальные задания и может ликвидировать отставание, если такое есть.

Главное – результат

Удобство – удобством, но насколько результативно обучение при помощи интернет-программы? В конце 2019 года «Яндекс. Учебник» провел совместное исследование с НИУ ВШЭ. И его результаты показали: проект можно и нужно расширять! Так, в экспериментальной группе, где дети работали с «Яндекс. Учебником», результаты тестирования оказались на 16-18 процентов выше, чем в группе, где дети занимались по традиционным учебникам.

Такие результаты можно объяснить тем, что в сервис включено множество заданий и упражнений, которые экономят время учителя и позволяют ему работать с детьми индивидуально.

Руководитель региональных образовательных проектов «Яндекс.Учебника» Артем Корзеев на форсайт-сессии в Кузбассе. ФОТО: Татьяна Чернова..

«Яндекс. Учебнику» в Кузбассе быть!

19 февраля в рамках Кузбасского образовательного форума 2020 прошла форсайт-сессии «Перспективы деятельности педагога в условиях цифровой образовательной среды». Именно на ее платформе результатами совместной работы в Кузбассе поделился руководитель региональных образовательных проектов «Яндекс.Учебника» Артем Корзеев.

Он отметил, что с появлением в образовательной области крупнейших игроков ИТ-рынка цифровизация школьного образования вышла на новый уровень. Теперь каждый школьник, независимо от того, где он живет – в Москве, Санкт-Петербурге или маленьком кузбасском моногороде, имеет одинаковые возможности получить современный образовательный контент. А значит – и качественное образование, которое соответствует современным реалиям.