Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Отражения давних эпох

Знакомимся с редкими библиотечными сокровищами.

В Кемеровской областной научной библиотеке имени Федорова открылась первая из серии книжных выставок, задуманных к 100-летнему юбилею, празднование которого состоится в июне, - это комплексная книжно-иллюстративная выставка уникальных изданий «Самые, самые…».

Вниманию посетителей представлены тематические богатства фонда главной библиотеки Кузбасса, самые старые и самые новейшие книжные поступления, самые большие и самые малые издания, самые популярные энциклопедии и самая редкая справочная литература. В экспозиции показаны интересные научные, популярные, пропагандистские и художественные издания.

Библиотечный фонд создается годами, десятилетиями, столетиями, поэтому его документные пласты отражают бег времени, научно-технический прогресс, смену политических эпох, изменения в мировоззрении и многое другое. Ну разве не интересно увидеть все это своими глазами?

Немалую роль в фонде библиотеки играют издания на иностранных языках. Среди них есть художественная и публицистическая литература, словари, путевые заметки и многое другое. Библиотека владеет изданиями XIX века знаменитых писателей - Вильяма Шекспира, Вальтера Скотта, Данте и других. Например, прекрасно иллюстрированное издание про французских королей стало подлинным шедевром данной фондовой коллекции.

Кемеровская областная библиотека

ул. Дзержинского, 19

До конца апреля, понедельник - четверг - с 10.00 до 20.00, суббота и воскресенье - с 10.00 до 18.00

Вход свободный

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«Клуб любителей приключений» Театра для детей и молодежи приглашает всех, кто любит приключенческую литературу, к себе в гости. Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Чувствуете? Веет духом приключений

Идем в театр и погружаемся в авантюрную атмосферу.

«Клуб любителей приключений» Театра для детей и молодежи приглашает всех, кто любит приключенческую литературу, к себе в гости. Зрителей ждет литературный спектакль «Капитан Сорви-голова» с элементами интерактивного взаимодействия.

Главный герой романа Луи Буссенара - отважный юный француз, прозванный капитаном Сорви-голова, собирает отряд добровольцев из таких же мальчишек и отправляется в Южную Африку сражаться против английских завоевателей. Казалось бы, что могут сделать мальчики, ведь младшему нет и четырнадцати? Однако Сорви-голова и его товарищи умело ведут бой, принимаются за невыполнимые задания и совершают настоящие подвиги.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

23 февраля, начало в 13.00

Цена билетов: 300 рублей

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В субботу в рамках очередного тура чемпионата России по волейболу кемеровский клуб «Кузбасс» принимает на своем поле гостей - московское «Динамо». Фото: www.kuzbass-volley.ru.

Все на волейбол!

Поддержим кемеровский «Кузбасс» в противостоянии с московским клубом.

В субботу в рамках очередного тура чемпионата России по волейболу кемеровский клуб «Кузбасс» принимает на своем поле гостей - московское «Динамо». В турнирной таблице разница по очкам у команд незначительная. Москвичи с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице, а Кузбасс с 30 очками - четвертое, однако у подопечных Георге Крету при этом есть еще одна игра в запасе. Так что соперник будет практически равный по силам. Ну и, конечно, все игроки «Кузбасса» будут надеяться на преимущества своего поля и солидную поддержку болельщиков. Правда… именно сегодня, 19 февраля, им предстоит сыграть матч против немецкого «Берлина» в рамках Лиги чемпионов. И результат этой игры, а также вызванный ею эмоциональный настрой точно сыграют не последнюю роль в субботу. Интрига? Конечно, да! А чтобы узнать ее развязку - приходите на стадион!

СРК «Арена»

ул. Гагарина, 124, тел: (384-2) 66-00-84

22 февраля, начало в 19.00

Цену билетов уточняйте у организаторов

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В музее-заповеднике «Томская писаница пройдет Всекузбасская #инстамасленица2020.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Всекузбасская Инстамасленица-2020

Едем в музей-заповедник «Томская писаница».

В музее-заповеднике «Томская писаница пройдет Всекузбасская #инстамасленица2020 - это праздник абсолютно нового формата! В насыщенной программе значатся мастер-классы, интерактивные конкурсы, DJ-сет каверов народных песен, детская игровая программа, масленичный столб, красочное файер-шоу и более тысячи блинов. А чучело Масленицы здесь будет самым высоким в Кузбассе - целых восемь метров!

В этот же день состоятся проводы главного персонажа зимы в Кузбассе - Деда Мороза! На фоне аэроменов, светодиодных экранов, в сопровождении модных спецэффектов Дед Мороз передаст свои полномочия такой же, как он, современной и модной красавице - Весне.

Для гостей праздника будут работать семь гастрономических зон, символизирующих современную интерпретацию масленичной недели. Каждый участник праздника найдет, где согреться, чем полакомиться и что приобрести в качестве сувенира на память. Отметим Масленицу с размахом!

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

1 марта, начало в 12.00

Цена билетов: от 250 до 350 рублей