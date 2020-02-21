2020-02-21T07:31:54+03:00
Общество

Замуровали в будке: кемеровчане бросили собаку умирать на руинах сгоревшего дома

Еще день-два, и животное бы погибло
Ирина АВТУШКО
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Замуровали в будке: кемеровчане бросили собаку умирать на руинах сгоревшего дома. Фото: Приют "Верный"Замуровали в будке: кемеровчане бросили собаку умирать на руинах сгоревшего дома. Фото: Приют "Верный"
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В Кемерове волонтеры спасли собаку, которую бывшие хозяева бросили на развалинах согревшего дома. И не просто бросили - по сути, не оставили шансов на спасение.

Информация о том, что в кемеровском поселке Петровский сгорел дом, а на территории, предположительно, находится собака, поступила работникам приюта «Верный». Неравнодушные горожане подтвердили свои просьбы о помощи присланными фотографиями, уже на которых было видно, что пес находится в критическом состоянии.

Вот на этом пепелище и нашли истощенную собаку. Фото: Приют "Верный"

Вот на этом пепелище и нашли истощенную собаку. Фото: Приют "Верный"

- Приехав на место, мы начали звать собаку, но животное не отзывалось. Мы решили обойти сгоревшее место и продолжить поиски. Совершенно случайно наткнулись на занесенное снегом нечто, напоминающее будку, вход в которое был заблокирован большой кастрюлей и прикрыт сверху тряпкой. Собака была внутри, - поделились подробностями поисков волонтеры.

Несчастное животное сразу же отвезли в больницу, чтобы точно оценить его состояние.

- Травм нет, то есть над ним не издевались, но у пса сильная степень истощения, - рассказала о состоянии собаки руководитель приюта «Верный» Татьяна Медведева. - Еще день-два без помощи, и он бы просто погиб. Когда мы его нашли, то он уже еле ходил, сил не было даже на то, чтобы лаять. При своей конституции животное должно весить приблизительно 25 килограммов, а весит всего 10.

Кстати, назвали найденыша Верным. Ведь, как говорят волонтеры, только верное животное может до последнего, почти до смерти, охранять имущество своих так называемых «хозяев».

Несмотря на жестокость, с которой обошлись с Верным, он совершенно не озлобился на людей. Уже в машине хорошо отреагировал на волонтеров, а в клинике даже облизывал лицо и руки доктора и самой Татьяны Медведевой.

Несмотря на пережитое, пес не потерял веру в людей. Фото: Приют "Верный"

Несмотря на пережитое, пес не потерял веру в людей. Фото: Приют "Верный"

Сейчас, по ее словам, максимум, что можно сделать, - обеспечить псу хороший уход. Его поместили в теплое помещение и понемногу откармливают. А потом - и в это очень хочется верить - быть может, найдутся люди, которые будут ему совсем другими хозяевами -добрыми и ответственными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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