Кто виноват в смоге над Кемеровом

Частный сектор, автомобили или заводы – кто больше всех загрязняет воздух в Кузбассе? Из-за чего в Кемерове и Новокузнецке регулярно объявляется режим неблагоприятных метеоусловий? Ситуацию с основными «загрязнителям» воздуха прокомментировал замгубернатора Андрей Панов на своей странице в "Фейсбуке".

На прошлых выходных в кузбасских городах был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Кемеровчане, например, отмечали, что дышать стало тяжело, а из-за дымки и тумана сократилась видимость. Многие тут же заявили, что во всем виноваты заводы и их выбросы в атмосферу. Однако это – лишь один из «загрязнителей». Не меньшую лепту вносят автотранспорт и частный сектор. А в условиях безветрия вредные вещества не развеиваются, а остаются вблизи земли. и это особенно заметно зимой.

В качестве примера Андрей Панов, заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии, привел город Минусинск. Как и Кемерово и Новокузнецк, он находится в котловине и защищен от степных ветров. Из-за этого наг городом зимой висит смог. В отличие от кузбасских городов, здесь нет промышленных предприятий, однако предельно допустимая концентрация бен(з)апирена здесь превышена в 30-40 раз, а углекислого газа – в три раза. И это напрямую связано как раз с печным отоплением, когда в частном секторе для этих целей используется уголь невысокого качества. Что уж говорить о промышленных городах, где к выбросам от автомобилей и печей добавляются выбросы предприятий.

В Кемерове по данным, которые приводит Андрей Панов, выбросы частного сектора также немалые – порядка 12,6 тонн в год. Однако и с промышленных предприятий ответственности за выбросы никто не снимает.

- Наибольшее количество загрязнений в городе Кемерово наблюдается по следующим веществам: оксид углерода, диоксид азота, бенз(а)пирен и взвешенные вещества (пыль). В отличие от Минусинска, Кемерово - промышленный город, поэтому вклад в качество воздуха вносит не только частный сектор и автомобилисты. Основными источниками загрязнений среди промышленных предприятий являются ТЭЦ и ГРЭС, КАО «АЗОТ», ООО «Химпром» и ПАО «КОКС», - отмечает Андрей Панов.

Также замгубернатора добавляет, что рассеивание выбросов промпредприятий зависит от высоты труб промышленного предприятия. Чем выше труба – тем меньше выбросов опустится на город. Высота труб у разных предприятий варьируется от 20 до 162 метров.

А вот загрязнение воздуха автотранспортом составляет порядка 28,4 тонн в год. Согласно данным, это 31,9 процента от общего объема выбросов всеми «загрязнителями» замгубернатора Андрей Панов приводит такие данные, исходя из 100 процентов объема выбросов крупными эмитентами (то есть, источников выбросов вредных веществ) в год:

- автотранспорт – 31,9 процента;

- энергогенерирующие мощности (ГРЭС, ТЭЦ) – 29,2 процента;

- АЗОТ – 19,2 процента;

- частный жилой сектор – 14,2 процента;

- «Кокс» – 4,8 процента;

- «Химпром» - 0, 7процента.

- Выбросы от энергетиков, дающих нам свет и тепло, и от которых трудно отказаться, в плюс выбросы от частного жилого сектора составляют практически 50 процента, - отмечает Андрей Панов. - Имейте ввиду, что это среднее по году, а в пиковые моменты (учитывая что выбросы эти сезонные) - как раз зимой когда «дышать темно и воздуха не видно» процент вообще зашкаливает. Делайте сами выводы и знайте, что промпредприятия, конечно, вносят свою лепту в создаваемый в городе Кемерово зимний смог, но не в таких объемах как нам подают «диванные аналитики».