2020-02-22T13:50:16+03:00
Общество

«Снимай все со своей подруги!»: кемеровчанки разделись ради бесплатного алкоголя

Развлечения в ночном клубе отдыхающие сняли на фото
Екатерина РОМАНОВА
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«Снимай все со своей подруги!»: кемеровчанки разделись ради бесплатного алкоголя. ФОТО: vk.com, "FBI Кемерово"«Снимай все со своей подруги!»: кемеровчанки разделись ради бесплатного алкоголя. ФОТО: vk.com, "FBI Кемерово"
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В одном из ночных клубов для гостей прошел конкурс, главным призом было «много-много алкоголя». Чтобы заполучить его, девушкам нужно было раздеться.

В соцсетях появились фотографии, сделанные в одном из ночных клубов города Кемерова. Здесь для отдыхающих провели конкурс, победительница которого получила бесплатный алкоголь. Борьба за бутылку шампанского – а таким был приз, по словам очевидцев – развернулась нешуточная. Конкурсантки снимали с себя одну вещь за другой, пока на сцене не остались две самые смелые участницы. На обеих – лишь нижнее белье. Наконец, одна из них сбрасывает с себя последний стыд, а вместе с ним и трусики.

«Снимай все со своей подруги!» - требует ведущий конкурса, обнажаясь к полностью обнаженной девушке. Вторая финалистка конкурса в это время все еще остается в нижнем белье. И та послушно расстегивает лифчик, а потом девушки устраивают «взрослые танцы» на глазах у отдыхающих.

Большинство подписчиков было возмущено поведением кемеровчанок, посчитав его унизительным и аморальным. Одни предложили показать видео родителям, чтобы те знали, чем их дочери занимаются в ночных клубах. Другие заявили, что в этом клубе постоянно проводятся такие провокационные конкурсы, поэтому туда ходят девушки легкого поведения.

- Отсутствие воспитания и элементарной культуры, - резюмирует пользователь соцсети Евгений.

- О каком воспитании может идти речь, когда на кону бухлишко, - тут же отвечает подписчик Вячеслав.

Однако нашлись и те, кто поддержал их.

- Слушайте ребят, отвалите от девченки!С кем не бывает! Она развлекается, пусть развлекается, никто не вправе указывать ей, что делать! – заявляет некая Анна.

- Норм бабы потусили. Теперь известные стали! – подхватывает подписчик Андрей.

- Ну смешно же... И ш…ха, и шкура такая-сякая.. Святые мужчины не смогли пройти мимо, да еще и видео запросили! – замечает подписчица Ирина в ответ на оскорбления в адрес девушек от других подписчиков.

Впрочем, в большинстве своем кемеровчане заявили, что ни за что бы не стали раздеваться при всех ради алкоголя, а такие конкурсы считают аморальными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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