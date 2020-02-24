На неделе в Кузбассе потеплеет до +2 градусов

Масленичная неделя в Кузбассе порадует и теплом, и снежком. К концу недели столбики термометров достигнут нулевой и даже плюсовых отметок.

Во вторник, 25 февраля, днем ожидается от -3 до +2 градусов днем, местами воздух прогреется лишь до -8. В этот день синоптики прогнозируют небольшой снег, изморозь, дымку, туман и гололедицу, а также переменную облачность. Переменный ветер может достигать 2-7 метров в секунду. К ночи столбики термометров опустятся до -13 градусов.

В среду днем также ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до -4… -7 градусов. Вероятность осадков очень невелика. Ночь будет ясной, а температура воздуха, согласно прогнозам «Гисметео», составит -11… -13 градусов.

Утро четверга будет ясным, а днем температура воздуха достигнет -2… 0 градусов. К вечеру ветер начнет усиливаться, достигнет 4-11 метров в секунду и принесет с собой снег. Ночь будет теплой - около 1-3 градусов ниже нуля - и снежной.

В пятницу сохранится теплая и снежная погода, при этом воздух прогреется до +1 градуса, сохранится ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью существенного похолодания не ожидается.