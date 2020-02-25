2020-02-25T06:48:52+03:00
Общество

Туман или смог: кемеровчане делятся в соцсетях фотографиями утреннего города

Горожане жалуются на неприятный запах
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Все теряется в туманной мгле.Все теряется в туманной мгле.Фото: Яна ПОПОВА
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Утром во вторник, 25 февраля, кемеровчане обратили внимание на густой туман с неприятным запахом, окутавший город. Фотографиями тумана – или смога – горожане делятся в социальных сетях.

Густой туман опустился на Кемерово рано утром 25 февраля. Многие горожане отметили, что воздух пахнет крайне неприятия, а видимость – очень небольшая. Фотографиями с густым туманоv, который, к слову, прогнозировали синоптики, горожане делятся в социальных сетях.

Голубое небо прячется где-то там, за смогом и туманом. ФОТО: Светлана Сухарева

Голубое небо прячется где-то там, за смогом и туманом. ФОТО: Светлана Сухарева

- Какое небо голубое… - иронизирует в подписи к фотографии Светлана Сухарева.

И действительно: уловить утреннюю синеву неба сквозь туман никак не удается.

- Смог. Он самый, - лаконично отмечает Вова Кемеровский, размещая снимок в одной из групп соцсетей. На фотографии видно, что уже буквально в сотне метрах все теряется в тумане.

Смог. Он самый. ФОТО: Вова Кемеровский.

Смог. Он самый. ФОТО: Вова Кемеровский.

Смог и туман не нарушили работу кемеровского аэропорта. А вот в Новокузнецке сегодня нелетная погода: вылет двух рейсов из Москвы задержали, в аэропорт имени Волынова они прибудут с опозданием в несколько часов. К слову, режим неблагоприятных метеоусловий в Кемерове продлен до 25 декабря 18.00.

Туман или смог: кемеровчане делятся в соцсетях фотографиями утреннего города. ФОТО: vk.com, Мария Плотникова.

Туман или смог: кемеровчане делятся в соцсетях фотографиями утреннего города. ФОТО: vk.com, Мария Плотникова.

Напомним, замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов объяснил, из-за чего же образуется смог в городе Кемерове. А до этого он объяснил, почему не существует режима «черного неба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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