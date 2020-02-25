2020-02-25T11:27:44+03:00
Общество

Тепло и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на неделю в Кузбассе

В области уже чувствуется приближение весны
Ирина АВТУШКО
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Тепло и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на неделю в КузбассеТепло и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на неделю в КузбассеФото: Алексей ФОКИН
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. Дни обещают быть теплыми, но ожидается мокрый снег.

Днем в среду, 26 февраля, ночью прогнозируется -13…-18 градусов, местами до -23, днем воздух прогреется до -3…-8 градусом, а в отдельных районах области будет и того теплее – до +3. В этот день местами пройдет небольшой снег, ожидаются изморозь, туман и дымка, на дорогах гололед.

В четверг ночью столбики термометра покажут -12…-17 градусов, местами до -22. А вот днем будет ощутимо теплее: -4…+1 градус. Ночь пройдет преимущественно без осадков, а вот днем ожидается небольшой мокрый снег.

В ночь на пятницу, 28 февраля, по области ожидается -4…-9 градусов, местами столбик термометра будет достигать отметки -17 градусов. Днем воздух прогреется до -2…+3 градусов. Ночью по области пройдут мокрый снег и метели, днем ожидается небольшой, местами умеренный и мокрый снег.

В последний день месяца температура также будет достаточно комфортной. В ночь на субботу синоптики прогнозируют -4…-9 градусов, местами до -14, днем потеплеет до +1…-4 градусов. И если ночью по северу области пройдет небольшой снег, то днем будет преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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