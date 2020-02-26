Школьники из Ленинска-Кузнецкого подожгли третьеклассника

Третьеклассник из Ленинска-Кузнецкого пострадал от сверстников. В соцсети распространяется сообщение о том, что трое детей за отказ отдать деньги подожгли его.

В одной из групп сети «ВКонтакте» очевидцы рассказали о том, что в Ленинске-Кузнецком третьеклассник пострадал от рук сверстников. По словам автора поста, ребенок отправился за мороженым. Возле магазина стояли четверо ребят близкого возраста. Они попытались отобрать у ребенка деньги, но он им отказал.

Мальчик получил ожог. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

«Те силой пытались отобрать, силой удерживали ребенка. Взяли то ли слайм, то ли пластилин, подожги его. И вот эту горячую массу прилепили ребенку к руке, перед этим сняв с него куртку», - пишет анонимный автор сообщения.

Подписчики возмущены случившимся. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

Среди комментаторов нашлись те, кто лично знает ребенка и его семью.

«У мальчишки и так проблемы со здоровьем, а еще и эти малолетние <…>. За 20 рублей!» - пишет подписчица Олеся.

ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

Подписчики группы отметили, что такой поступок выходит за рамки нормального поведения, и дети, напавшие на сверстника, должны понести наказание.

ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

На момент публикации официального комментария получить не удалось.

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